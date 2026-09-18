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Фільм

Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічок

Київ • УНН

 • 10452 перегляди

Добірка з десяти фільмів для холодних осінніх вечорів - від романтичних історій до готики, магії, гумору й сімейних драм.

Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічок

Осінь добре підходить для затишних вечорів за переглядом кіно, тому УНН зібрав для вас топ-10 легких фільмів з осінньою атмосферою, які прикрасять холодний вечір.

Коли Гаррі зустрів Саллі

Гаррі та Саллі вперше перетнулися завдяки тодішній дівчині Гаррі, яка попросила його підвезти Саллі. Після спільної поїздки вони надовго залишилися одне в одного в пам’яті, але побачилися знову лише через п’ять років. Гаррі запропонував Саллі разом повечеряти, однак вона не погодилася. Ще через шість років життя знову звело їх, цього разу як сусідів. То чи будуть вони разом?

Розумник Вілл Гантінг

Вілл Гантінг має неабиякі здібності до математики, однак із навчанням у нього не склалося. Він дивиться на студентів зверхньо, але водночас сам не наважується повернутися до освіти. Причиною цього стають його внутрішні страхи та небажання знову зіткнутися з труднощами. Переломним моментом для героя стає знайомство з молодою студенткою. Ця зустріч змушує його інакше подивитися на власне життя. Історія поступово розкриває, що за впевненістю Вілла ховається невпевненість у собі.

Гаррі Поттер та в’язень Азкабану

Осінній Гоґвортс, чарівний ліс і пригоди знаменитої трійки створюють особливий настрій цієї частини франшизи. До нього додаються гарбузовий сік та магічний світ, який особливо пасує холодним вечорам. Саме третій фільм часто асоціюється з більш похмурою атмосферою серед перших частин історії. Герої знову опиняються у центрі нових пригод. На них чекають небезпечні ситуації та загадки. Для повного розуміння історії перегляд радять починати з першого фільму.

Неприємності з Гаррі

Так, знову Гаррі! У лісі неподалік Вермонта знаходять тіло чоловіка на ім’я Гаррі. Незабаром стає зрозуміло, що кілька місцевих жителів мають причини думати, що саме вони могли бути причетними до його смерті. Через це тіло кілька разів змінює місце. Ситуація хоч і виглядає спочатку похмуро, однак поступово перетворюється на чорну комедію. Фільм поєднує елементи трилера та гумору.

Сімейка Адамсів

Ви теж вже чуєте ці знамениті клацання під характерний мотивчик? Ця історія розповідає про родину, яка живе за зовсім незвичними правилами. Атмосферу стрічки формують готична архітектура, особлива музика та похмурі манери героїв. У їхньому світі дивні й моторошні речі сприймаються як звичайна частина життя. Саме тому монстри тут виглядають не такими вже й страшними. Осіння атмосфера тут доповнюється похмурою погодою готикою, гумором та сімейної історії.

Буремний перевал

Нова екранізація переосмислює відому історію кохання, створену на основі роману Емілі Бронте. У центрі сюжету - вибаглива Кетрін та вірний їй із самого  дитинства Гіткліф. Їхні почуття починаються як юнацька пристрасть. Згодом це кохання стає дедалі сильнішим і набуває руйнівного характеру. Йдеться про стосунки, які виходять далеко за межі легкої романтики серед Буремного перевалу, туману, вітру та готики.

Доріан Грей

Фільм переносить глядача до вікторіанського Лондона, де молодий Доріан знайомиться зі світом світських розваг і спокус. Великий вплив на хлопця має лорд Генрі, який відкриває перед ним зовсім інше життя. Художник Безіл захоплюється неймовірною  зовнішністю Доріана та створює його портрет. Побачивши готову картину, юнак загадує бажання зберегти молодість назавжди і воно здійснюється, але не так, як можна було очікувати. Тепер цей портрет став його прокляттям… чи ні?

Монстр на канікулах

Мейвіс, донька Дракули, відзначає своє 118-річчя, яке для вампірів є особливим днем. Святкування влаштовують у віддаленому готелі, куди збираються справжні монстри. Все змінюється після появи американського туриста Джонатана, який приїздить на маскарад, і не розуміє хто саме його оточує. Під час знайомства з Мейвіс між ними виникає симпатія. Тепер героям доведеться розібратися, чи можуть бути разом представники настільки різних світів і як на це відреагує татко-Дракула.

Практична магія

Про родину Овенсів ходять дивні чутки. Люди вважають, що жінки з цього дому мають магічні здібності та що чоловіків, які закохуються в них, чекає рання смерть. Однак самі сестри не прагнуть використовувати свої здібності для зла - навпаки, їм хочеться звичайного людського щастя та взаємного кохання. Тож, попри репутацію своєї родини, вони намагаються жити власним життям. Але давні чутки продовжують впливати на їхні стосунки.

Маленькі жінки

Сюжет картини, заснований на однойменному романі Луїзи Мей Олкотт. Події фільму розгортаються під час Громадянської війни у США та зосереджені на житті чотирьох сестер. Джо мріє стати письменницею, любить свободу й більше тяжіє до товариства хлопців. Мег відрізняється відповідальністю та романтичним характером і уявляє для себе заможне життя. Бет сором’язлива, тиха та захоплюється музикою. Наймолодша Емі має артистичний характер і вміє використовувати свою привабливість для досягнення мети. Незважаючи на близькість між сестрами, кожна з них проходить власний шлях і намагається знайти своє місце у складному світі.

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Алла Кіосак

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