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The New York Times

У Болівії науковці виявили новий вид дикої кішки

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Науковці виявили Leopardus tilcayo, який відокремився від інших тигрових котів 1,4 мільйона років тому. Чисельність виду невідома.

У Болівії науковці виявили новий вид дикої кішки

Вперше за 100 років науковці відкрили перший новий вид котячих у Болівії, якого назвали Leopardus tilcayo. Про це повідомляє National Geographic із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, передає УНН.

Деталі

Тварину у 2016 році передали до заповідника Сенда-Верде в Болівії. Місцевий чоловік знайшов кошеня біля лісу та спочатку вважав його домашнім котом, але приблизно через рік зрозумів, що це дика тварина.

Біологиня, науковниця та засновниця Програми дослідження болівійських котячих Паола Ногалес-Аскаррунс звернула увагу на незвичний вигляд кота. Він був значно меншим за звичайного домашнього кота, мав довгі вуса, короткі круглі вуха та плями, схожі на леопардові.

Я зробила сто фотографій цього. Я була настільки зачарована

- згадує Ногалес-Аскаррунс.

За наявними даними, він став першим новим видом родини котячих , відкритим за понад 100 років.

Цікаво те, що це відкриття не є підтвердженням виду, запропонованого в далекому минулому, ані раніше визнаного підвиду, підвищеного до статусу виду, що є більш поширеними та важливими знахідками. Ні, цей кіт був чимось абсолютно новим для науки

- йдеться у дослідженні.

Спочатку дослідниця вважала, що це Leopardus tigrinus, вид, який був описаний ще у 1775 році. Однак у 2019 році помітила, що розетки на його шерсті відрізняються від тих, які мають тигрові коти в Бразилії.

Разом із генетиками з Бразилії та Бельгії науковиця дослідила геном тварини. Порівняння повних геномів 38 представників роду Leopardus показало, що L. tilcayo є окремим видом і відокремився від інших тигрових котів близько 1,4 мільйона років тому.

Знадобилося ще кілька років, перш ніж Ногалес-Аскаррунс розвинула свої навички генетичного аналізу до такої міри, що змогла б дослідити геном загадкової кішки з будь-якою точністю. Потім, працюючи з Едуардо Ейзіріком , генетиком з Папського католицького університету Ріу-Гранді-ду-Сул у Бразилії, та співавтором дослідження Йонасом Лескроартом з Антверпенського університету, команда змогла знайти її окреме місце на сімейному дереві котів. У своїй статті дослідники пропонують називати кота Leopardus tilcayo ( Леопардова тількайо ) на честь слова, під яким його знають місцеві жителі

- пише видання.

Водночас про спосіб життя нового виду котячих відомо дуже мало. Дослідники зазначають, що відкриття може вплинути й на охорону цих тварин, оскільки після поділу одного виду на кілька окремих популяції потрібно оцінювати окремо. Наразі вчені не знають, скільки тигрових котів L. tilcayo живе в дикій природі.

Біля станції "Вернадський" народилося перше тюленя Ведделла: вчені показали низку милих фото17.09.26, 14:30 • 15092 перегляди

Алла Кіосак

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Бельгія