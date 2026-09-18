Резолюцію щодо ядерної безпеки України підтримали 63 країни - Сибіга

Резолюція щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, ухвалена під час 70-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, отримала 63 голоси "за". Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує УНН.

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За його словами, документ підтверджує фундаментальні принципи: ядерна безпека та захист мають бути гарантовані, міжнародне право дотримано, несанкціонований військовий та інший персонал росії виведено із Запорізької атомної електростанції, а також відновлено повний суверенний контроль України над об'єктом.

Я вдячний Канаді за її лідерство у просуванні резолюції та всім державам-членам МАГАТЕ, які її підтримали. Не менш важливо, що 49 країн та Європейський Союз схвалили спільну заяву, в якій закликають до негайного звільнення затриманого (українського - ред.) персоналу ЗАЕС. За цією вимогою стоять реальні люди, чиї права росія продовжує порушувати - зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що дії Росії на ЗАЕС демонструють глибоку зневагу до ядерної безпеки.

"Окупація та мілітаризація ядерного об'єкта з одночасним затриманням та жорстоким поводженням з фахівцями, відповідальними за його безпечну експлуатацію, створює ризики, які виходять далеко за межі України. Така зневага до ядерної безпеки не може залишитися без наслідків. росія має нести відповідальність за ризики, які вона навмисно створює", - додав глава українського МЗС.

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