США готові схвалити передачу Україні 10 ракет Patriot із Німеччини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа готова схвалити передачу Україні з Німеччини 10 ракет для Patriot. Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту, опублікованому в журналі про засідання та діяльність Конгресу США, передає УНН.

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Згідно з повідомленням Держдепу, Берлін не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтона. Угода передбачає передачу Києву 10 перехоплювачів MIM-104E GEM-T Patriot вартістю 29,6 млн доларів, які раніше отримала Німеччина.

Документ надійшов до Конгресу 14 серпня. Передача може відбутися після закінчення встановленого терміну розгляду угоди. Але це може відбутися лише в тому випадку, якщо законодавці не виступлять проти.

Нагадаємо

США випустили близько 82 ракет Patriot і THAAD, перехопивши 18 із 20 іранських балістичних ракет. Це в середньому понад 4 протиракети на одну ціль, тоді як Україна через дефіцит боєприпасів змушена значно економніше використовувати ракети Patriot.