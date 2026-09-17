США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет Patriot из Германии
Киев • УНН
Вашингтон может разрешить Берлину передать Киеву 10 перехватчиков Patriot стоимостью 29,6 млн долларов. Сделку еще рассматривает Конгресс США.
Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине из Германии 10 ракет для Patriot. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, опубликованном в журнале о заседаниях и деятельности Конгресса США, передаёт УНН.
Детали
Согласно сообщению Госдепартамента, Берлин не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. Соглашение предусматривает передачу Киеву 10 перехватчиков MIM-104E GEM-T Patriot стоимостью 29,6 млн долларов, которые ранее получила Германия.
Документ поступил в Конгресс 14 августа. Передача может состояться после окончания установленного срока рассмотрения соглашения. Но это может произойти только в том случае, если законодатели не выступят против.
Напомним
США выпустили около 82 ракет Patriot и THAAD, перехватив 18 из 20 иранских баллистических ракет. Это в среднем более 4 противоракет на одну цель, тогда как Украина из-за дефицита боеприпасов вынуждена значительно экономнее использовать ракеты Patriot.