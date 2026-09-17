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Отопление
The New York Times
MIM-104 Patriot
Бильд
Техника

США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет Patriot из Германии

Киев • УНН

 • 10440 просмотра

Вашингтон может разрешить Берлину передать Киеву 10 перехватчиков Patriot стоимостью 29,6 млн долларов. Сделку еще рассматривает Конгресс США.

США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет Patriot из Германии

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине из Германии 10 ракет для Patriot. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, опубликованном в журнале о заседаниях и деятельности Конгресса США, передаёт УНН.

Детали

Согласно сообщению Госдепартамента, Берлин не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. Соглашение предусматривает передачу Киеву 10 перехватчиков MIM-104E GEM-T Patriot стоимостью 29,6 млн долларов, которые ранее получила Германия.

Документ поступил в Конгресс 14 августа. Передача может состояться после окончания установленного срока рассмотрения соглашения. Но это может произойти только в том случае, если законодатели не выступят против.

Напомним

США выпустили около 82 ракет Patriot и THAAD, перехватив 18 из 20 иранских баллистических ракет. Это в среднем более 4 противоракет на одну цель, тогда как Украина из-за дефицита боеприпасов вынуждена значительно экономнее использовать ракеты Patriot.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Иран
Киев