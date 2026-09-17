США готовы одобрить передачу Украине 10 ракет Patriot из Германии

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа готова одобрить передачу Украине из Германии 10 ракет для Patriot. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента, опубликованном в журнале о заседаниях и деятельности Конгресса США, передаёт УНН.

Детали

Согласно сообщению Госдепартамента, Берлин не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. Соглашение предусматривает передачу Киеву 10 перехватчиков MIM-104E GEM-T Patriot стоимостью 29,6 млн долларов, которые ранее получила Германия.

Документ поступил в Конгресс 14 августа. Передача может состояться после окончания установленного срока рассмотрения соглашения. Но это может произойти только в том случае, если законодатели не выступят против.

Напомним

США выпустили около 82 ракет Patriot и THAAD, перехватив 18 из 20 иранских баллистических ракет. Это в среднем более 4 противоракет на одну цель, тогда как Украина из-за дефицита боеприпасов вынуждена значительно экономнее использовать ракеты Patriot.