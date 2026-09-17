Киев и область внесли в зону повышенного риска: что изменится для бизнеса и населения

Кабинет министров включил Киев и Киевскую область в перечень территорий повышенного риска в рамках государственной программы компенсации имущественных потерь и страхования военных рисков для бизнеса. Это открывает предприятиям столицы и области более широкий доступ к механизму компенсации за имущество, поврежденное или уничтоженное в результате войны. В то же время для обычных жителей региона новый статус не означает введения отдельных выплат, льгот или дополнительных ограничений.

Как такое решение правительства изменит жизнь жителей столицы и области на практике, разбирался УНН.

Соответствующее решение Кабмин принял сегодня, 17 сентября 2026 года. Одновременно правительство расширило перечень имущества, которое может подпадать под компенсацию, увеличило максимальный размер возмещения расходов бизнеса на страхование и упростило процедуру получения помощи. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что изменения связаны с постоянными российскими ударами по гражданским предприятиям, складам и логистическим объектам.

"Бизнес несет значительные потери и нуждается в механизмах, которые позволят быстрее возобновлять работу после атак", — сказал глава Кабмина.

Что означает статус территории повышенного риска

Включение Киева и области в территории повышенного риска само по себе не означает, что их приравняли к территориям активных боевых действий или что для жителей меняется общий правовой режим. Здесь внимание в первую очередь нужно обратить на Программу частичной компенсации, которая действует с 1 января 2026 года. Она предусматривает два основных механизма: частичную компенсацию стоимости имущества субъектов хозяйствования, поврежденного или уничтоженного в результате артиллерийских, ракетных или дроновых ударов противника, и компенсацию части страховой премии по договорам страхования имущества от военных рисков. Ее администрирует Экспортно-кредитное агентство.

До решения правительства от 17 сентября в перечень территорий повышенного риска входили:

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Запорожская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Теперь правительство решило добавить в этот перечень Киев и Киевскую область. Поэтому предприятия столицы и Киевской области получают возможность пользоваться механизмом компенсации имущественных потерь по правилам, предусмотренным для территорий повышенного риска.

Кто может получить компенсацию

Программа рассчитана на субъектов хозяйствования — физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, за исключением предприятий государственного и коммунального секторов экономики.

При этом стоит помнить, что компенсация не будет начислена автоматически лишь из-за того, что предприятие расположено в Киеве или области. Согласно действующим правилам бизнес должен заранее стать участником программы. Специалисты Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) объясняют, что механизм направлен прежде всего на компенсацию будущих возможных убытков. Поэтому предприятие должно быть участником программы на момент повреждения или уничтожения имущества.

Для участия в программе возмещения предприятие подает заявление в Экспортно-кредитное агентство и уплачивает взнос. Согласно действующим правилам он составляет 0,5% от общей суммы вероятного ущерба за имущество, заявленное в программу. При этом максимальный совокупный размер компенсации за повреждение или уничтожение имущества одного субъекта хозяйствования в течение действия программы не может превышать 30 млн грн и не может быть больше фактического прямого ущерба.

То есть, например, если производственный цех, склад или оборудование предприятия после включения бизнеса в программу будут повреждены ракетой, дроном, обломками средств поражения, взрывной волной или пожаром в результате атаки, предприятие сможет обратиться за компенсацией в установленном порядке. Среди рисков, последствия которых подлежат компенсации:

удары ракетами;

атаки беспилотниками;

удары авиационными бомбами и другими средствами поражения;

последствия работы средств ПВО и ПРО.

Какое имущество будут компенсировать жителям Киева и области

Вместе с включением Киева и Киевской области правительство существенно расширило перечень имущества, на которое распространяется программа. В него добавили:

топливо для распорядителей акцизных складов;

автомобильный транспорт, который используют для перевозки или хранения топлива;

сельскохозяйственную технику;

грузовые автомобили и прицепы массой более 7,5 тонны.

Это особенно важно для предприятий топливного, логистического и аграрного секторов. В правительстве отдельно подчеркнули, что топливная инфраструктура остается одной из наиболее уязвимых к российским атакам, поэтому ее решили шире охватить механизмом государственной поддержки. Кроме того, компенсацию распространили на движимое имущество бизнеса, которое повредили или уничтожили во время транзитного движения по территориям повышенного риска. То есть механизм больше не ограничивается исключительно имуществом, которое постоянно находится на определенной территории.

Отметим, что ранее программа уже охватывала, в частности, производственные и административные здания, складские помещения, производственное оборудование и инженерные сети, которые принадлежат предприятию и используются им в хозяйственной деятельности.

Что меняется со страхованием бизнеса

Отдельно Кабмин изменил механизм частичной компенсации страховой премии: если предприятие самостоятельно страхует имущество от военных рисков, государство может компенсировать часть расходов на такое страхование. Более того, 17 сентября максимальный предельный размер такой компенсации на одного субъекта хозяйствования увеличили с 3 млн до 5 млн грн в год суммарно по всем договорам страхования. Также правительство упростило требования к договорам и документам, а также порядок принятия решений Экспортно-кредитным агентством.

Еще одно важное нововведение заключается в том, что механизм компенсации страховых премий теперь распространяется и на арендованное имущество. Это важно для значительного количества предприятий в столице, которые работают не в собственных, а в арендованных офисах, производственных или складских помещениях. При этом предприятие самостоятельно выбирает страховую компанию. Фиксированного государственного перечня страховщиков для участия в программе нет, однако договор должен соответствовать установленным требованиям.

Насколько программа востребована среди предпринимателей

По данным правительства, по состоянию на 17 сентября компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество согласовали 323 заявителям. На это выделили 6,8 млрд грн.

По программе частичного возмещения страховых премий бизнес подал 195 заявлений. Экспортно-кредитное агентство к этому моменту приняло решение о частичной компенсации по 39 заявлениям на общую сумму более 56 млн грн.

Что новое решение Кабмина означает для обычных жителей Киева и области

Для человека — не предпринимателя, который просто проживает в Киеве или Киевской области, принципиальных изменений непосредственно из-за этого решения Кабмина не произошло. Статус территории повышенного риска в данном случае для получения компенсации можно использовать только в рамках программы поддержки бизнеса. Он не предусматривает автоматического назначения социальных выплат и не означает появления новой компенсации за квартиру, частный дом или личное имущество, которое уничтожили российские военные или которое было повреждено во время работы ПВО.

Так же решение не меняет действующий механизм помощи владельцам поврежденного и уничтоженного жилья. Для жителей Киева и Киевской области продолжает действовать программа "єВідновлення". Владелец жилья, пострадавшего в результате российской агрессии, может сообщить о повреждении и подать заявление на компенсацию. В зависимости от характера ущерба государство предусматривает средства на ремонт, жилищный сертификат или денежную компенсацию на восстановление частного дома.

Будет ли косвенный эффект для населения

Хотя решение Кабмина адресовано прежде всего бизнесу, его последствия могут ощутить и обычные жители. Ведь в случае повреждения предприятия после обстрела выплата компенсации может сократить период, в течение которого компания не работает. Для бизнеса это означает дополнительный источник средств на ремонт помещений, приобретение оборудования или восстановление техники.

Соответственно, у предприятия появляется больше возможностей сохранить персонал вместо сокращения работников, продолжить производство, торговлю или предоставление услуг и быстрее восстановить работу после атаки. Это особенно актуально для столицы и Киевской области, где сосредоточено значительное количество логистических центров, складов, торговых предприятий и других объектов бизнеса.

Расширение программы на топливо, транспорт, грузовики и другое движимое имущество также должно снизить финансовые риски для компаний, обеспечивающих поставки товаров и топлива.