Враг атаковал судно под флагом Танзании, следовавшее в украинский порт: погиб капитан

Во время следования в один из украинских портов было атаковано судно под флагом Танзании; капитан погиб, трое членов экипажа получили ранения. Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет УНН.

Россия продолжает атаковать гражданское судоходство в Чёрном море. 17 сентября во время следования в один из украинских портов судно под флагом Танзании было атаковано российским БПЛА - говорится в сообщении.

По данным Мин инфраструктуры, в результате удара капитан судна погиб, ещё трое членов экипажа получили ранения. Информация о состоянии судна уточняется.

Министерство призвало международное сообщество надлежащим образом реагировать на систематические российские атаки по украинским портам, портовой инфраструктуре и гражданским торговым судам. А также ожидает дальнейших скоординированных действий для усиления защиты гражданского судоходства и безопасности международных логистических маршрутов.

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