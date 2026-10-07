Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину

Фото:Travis Barker/Instagram

Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер опубликовал фотографии из больничной палаты, где его навестили жена Кортни Кардашьян и дочь Алабама Баркер. Причину госпитализации супруги не разглашают. Об этом сообщает издание E! News, передает УНН.

Детали

По информации издания, Трэвис Баркер опубликовал в Instagram две фотографии из больницы. На снимках он лежит на больничной койке в халате и хирургической шапочке. На первой фотографии рядом с ним сидит его 20-летняя дочь Алабама.

"Моя девочка пришла ко мне", — подписал фотографию Баркер.

На второй фотографии его жена Кортни Кардашьян целует музыканта, а на руке Трэвиса видна манжета для измерения давления.

"И моя прекрасная жена рядом со мной", — написал музыкант.

В то же время Кортни также опубликовала свою фотографию с Трэвисом в собственной истории, однако подробности его пребывания в больнице не разглашала.

"Неизвестно, сколько времени 50-летний музыкант провел в больнице, поскольку в следующей истории он опубликовал видео из дома, на котором его и Кортни двухлетний сын Рокки ходит в костюме динозавра, а на заднем плане играет мелодия из "Парка Юрского периода", — пишет издание.

Напомним

Ким Кардашьян призналась, что перед началом романа со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в течение нескольких лет сознательно не искала новых отношений. После развода с Канье Уэстом и короткого романа с Питом Дэвидсоном она хотела сосредоточиться на себе, детях и работе.