Кім Кардаш'ян розповіла, чому майже 5 років не хотіла нових стосунків перед романом із Льюїсом Гамільтоном

Кім Кардаш'ян зізналася, що перед початком роману із зіркою Формули-1 Льюїсом Гамільтоном протягом кількох років свідомо не шукала нових стосунків. Після розлучення з Каньє Вестом та короткого роману з Пітом Девідсоном вона хотіла зосередитися на собі, дітях і роботі, повідомляє E! News, пише УНН.

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Я була справді самотньою протягом 5 років. Це було чудово. Я могла зосередитися на своїх дітях та проєктах, у яких справді хотіла брати участь. Я не відчувала жодного поспіху – розповіла Кардаш'ян.

За її словами, після розриву з Вестом вона не намагалася якомога швидше заповнити порожнечу новими стосунками.

"Я не була готова відкритися"

Я відчувала, що мені потрібен мій час. Я хотіла повністю зцілитися та просто працювати над собою. Я не була готова відкритися. Я навіть не думала про це – пояснила Кардаш'ян.

Нині 45-річна зірка перебуває у стосунках із 7-разовим чемпіоном Формули-1 Льюїсом Гамільтоном. Про їхній роман стало відомо близько 4 місяців тому, а згодом пару бачили разом під час романтичних поїздок, зокрема в Парижі.

Водночас Кардаш'ян поки не поспішає публічно розповідати подробиці нових стосунків і зазначає, що воліла б зберігати особисте життя приватним.

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