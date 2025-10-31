Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.
На думку аналітиків, кремль посилює когнітивну війну, щоб змусити США приймати вигідні для росії рішення щодо війни в Україні, звинувачуючи їх у нездатності до переговорів. російські чиновники звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам, відмовляючись від максималістських вимог рф.
Заява очільника мзс рф сергія лаврова про готовність путіна прийняти концепцію США щодо України є маніпуляцією. Центр протидії дезінформації РНБО України стверджує, що москва імітує мирні наміри без практичних дій.
російський диктатор володимир путін заявив, що відносини із Північною Кореєю "йдуть за плном" під час зустрічі із міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хує.
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив про збереження готовності до зустрічі путіна і Трампа, хоча терміни не визначені. Раніше зустріч у Будапешті була скасована через невдалі підготовчі переговори.
Президент Володимир Зеленський прогнозує, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що призведе до втрати росією до $5 млрд щомісяця. Він також зазначає зростання антиамериканської риторики в російських ЗМІ після запровадження цих санкцій.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що володимир путін був готовий завершити війну в Україні на основі американської концепції. Ця заява пролунала під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.
За словами міністра закордонних справ рф, перспективи проведення нової зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа залежать від Вашингтона.
Держсекретар США Марко Рубіо тепер відповідає за переговори з росією, замінивши Стівена Віткоффа. Це пояснює рішення президента Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф.
Удари рф по цивільному населенню в Україні та максималістські вимоги кремля, змусили Трампа запровадити нові санкції проти росії. Це сталося після усвідомлення незмінності курсу путіна щодо цілей війни.
США, попри запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, все ще хочуть зустрітися з Росією. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про зацікавленість у співпраці для досягнення миру.
росія під керівництвом диктатора володимира путіна провела тренування стратегічних ядерних сил, включаючи наземну, морську та авіаційну складові. Були виконані практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування.
Спеціальний представник очільника кремля кирило дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів рф та США нібито продовжується. Він заявив, що ЗМІ спотворюють інформацію про скасування зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті. Він назвав їх неправдивими, вказавши на очікувані "вкиди" перед подіями, що впливають на вибір між війною і миром.
Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.
Саміт президентів США та рф в Угорщині відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" після відмови надати безпечний повітряний коридор для літака Володимира Путіна. Російський дипломат заявив, що польська влада нібито провокує Україну і готова до проведення власних "терористичних актів".
Планування саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним тимчасово призупинено. Трамп вважає, що сторони ще недостатньо готові до повноцінних переговорів, попри продуктивні попередні консультації.
Запланована зустріч глави МЗС рф сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо відкладена на невизначений термін. Це сталося після того, як офіційні особи дійшли висновку, що позиція росії щодо війни в Україні змінилася недостатньо.
Президент США Дональд Трамп зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо, відповідальний за підготовку саміту, провели конструктивне обговорення домовленостей. Зустріч відбулася 16 жовтня для підготовки можливого саміту між лідерами.
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планують зустрітися 23 жовтня. Зустріч має узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про інформаційний хаос перед розмовою Рубіо та лаврова і зустріччю Трампа з путіним. Він рекомендує оцінювати дії сторін, а не репліки чи анонімні вкиди.
Видання Air Live показало ймовірний маршрут літака Володимира Путіна до Будапешта, де заплановано саміт із Дональдом Трампом. Маршрут довжиною 5000 км пролягатиме через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину, що збільшить час польоту на 3 години.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про початок підготовки до саміту Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Він провів переговори із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та главою мзс рф сергієм лавровим.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що "Аляскінський процес" не завершено. росія очікує на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна щодо "концепції українського врегулювання", переданої спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
У січні-серпні 2025 року середня ціна упаковки ліків у росії зросла на 13,6% до 416 рублів, що випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Це призвело до зменшення продажів в упаковках на 2,3%, тоді як у грошовому вираженні вони зросли на 11% до 1,1 трлн рублів.
Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорюються питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що в Європі існують політичні сили, які готують війну проти рф, а повідомлення про провокації України під хибним прапором мають підстави. Він також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об'єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками.
Глава мзс рф Сергій Лавров на Генасамблеї ООН заявив, що росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС, але НАТО загрожує всій Євразії. Він також висловився за реформування Радбезу ООН та засудив напад ХАМАС на Ізраїль.