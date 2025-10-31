Лавров Сергій Вікторович

$42.080.01
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:53 • 3954 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 7578 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 14018 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
05:58 • 14621 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
30 жовтня, 16:50 • 40564 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 43617 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 34355 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 68823 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:37 • 28075 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 50184 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 68823 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 63424 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 122222 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 112076 перегляди
Люди

Лавров Сергій Вікторович

Новини по темi
Сіярто виступив у мінську російською та після зустрічі з лавровим заявив - у кремлі нібито "готові" до саміту з США

Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто у вівторок був мінську, де під час євразійської конференції використав у виступі російську мову. Представник Будапешта провів зустріч з главою мзс рф, після чого оголосив про відкритість росії до саміту з США.

Політика • 28 жовтня, 13:38 • 3379 перегляди
кремль намагається перекласти на США власну неспроможність вести конструктивні переговори - ISW

На думку аналітиків, кремль посилює когнітивну війну, щоб змусити США приймати вигідні для росії рішення щодо війни в Україні, звинувачуючи їх у нездатності до переговорів. російські чиновники звинувачують Дональда Трампа у перешкоджанні мирним переговорам, відмовляючись від максималістських вимог рф.

Політика • 28 жовтня, 05:30 • 4039 перегляди
"Імітація мирних намірів": в РНБО дали оцінку заяві лаврова про готовність путіна завершити війну на основі концепції США

Заява очільника мзс рф сергія лаврова про готовність путіна прийняти концепцію США щодо України є маніпуляцією. Центр протидії дезінформації РНБО України стверджує, що москва імітує мирні наміри без практичних дій.

Війна в Україні • 27 жовтня, 23:01 • 12192 перегляди
путін заявив, що відносини з Північною Кореєю розвиваються "за планом"

російський диктатор володимир путін заявив, що відносини із Північною Кореєю "йдуть за плном" під час зустрічі із міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хує.

Політика • 27 жовтня, 17:52 • 9499 перегляди
Орієнтирів щодо термінів немає, але готовність зберігається: ушаков про зустріч Трампа і путіна

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив про збереження готовності до зустрічі путіна і Трампа, хоча терміни не визначені. Раніше зустріч у Будапешті була скасована через невдалі підготовчі переговори.

Політика • 27 жовтня, 16:40 • 5187 перегляди
Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що призведе до втрати росією до $5 млрд щомісяця. Він також зазначає зростання антиамериканської риторики в російських ЗМІ після запровадження цих санкцій.

Економіка • 27 жовтня, 11:58 • 2794 перегляди
путін був готовий завершити війну в Україні за концепцією США - лавров

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що володимир путін був готовий завершити війну в Україні на основі американської концепції. Ця заява пролунала під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

Політика • 27 жовтня, 09:44 • 4236 перегляди
Лавров: Розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі

За словами міністра закордонних справ рф, перспективи проведення нової зустрічі російського диктатора володимира путіна і президента США Дональда Трампа залежать від Вашингтона.

Політика • 26 жовтня, 20:23 • 17897 перегляди
Держсекретар США Рубіо змінив Віткоффа у переговорах з рф, що призвело до посилення санкцій - Bloomberg

Держсекретар США Марко Рубіо тепер відповідає за переговори з росією, замінивши Стівена Віткоффа. Це пояснює рішення президента Трампа запровадити жорсткі санкції проти рф.

Політика • 25 жовтня, 00:04 • 16009 перегляди
Палаючий дитсадок у Харкові після російської атаки прискорив санкції Трампа проти москви - CNN

Удари рф по цивільному населенню в Україні та максималістські вимоги кремля, змусили Трампа запровадити нові санкції проти росії. Це сталося після усвідомлення незмінності курсу путіна щодо цілей війни.

Політика • 24 жовтня, 08:32 • 3943 перегляди
Рубіо заявив, що США все ще хочуть зустрітися з росією після санкцій

США, попри запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, все ще хочуть зустрітися з Росією. Держсекретар США Марко Рубіо заявив про зацікавленість у співпраці для досягнення миру.

Політика • 23 жовтня, 06:52 • 3644 перегляди
путін провів "ядерне тренування": здійснено пуски міжконтинентальних балістичних та крилатих ракетVideo

росія під керівництвом диктатора володимира путіна провела тренування стратегічних ядерних сил, включаючи наземну, морську та авіаційну складові. Були виконані практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування.

Новини Світу • 22 жовтня, 11:37 • 3715 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo

Спеціальний представник очільника кремля кирило дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів рф та США нібито продовжується. Він заявив, що ЗМІ спотворюють інформацію про скасування зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна.

Політика • 22 жовтня, 00:40 • 38200 перегляди
Саміт Трампа і путіна: глава МЗС Угорщини представив своє бачення подійVideo

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто спростував повідомлення про можливе перенесення саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна в Будапешті. Він назвав їх неправдивими, вказавши на очікувані "вкиди" перед подіями, що впливають на вибір між війною і миром.

Політика • 21 жовтня, 21:25 • 4313 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ

Білий дім підтвердив скасування зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті. Причиною стало невдале завершення телефонних перемовин між переговорниками щодо підготовки до мирних перемовин.

Політика • 21 жовтня, 19:07 • 36930 перегляди
Зустріч Трампа і путіна в Будапешті зірвалася: москва захотіла надто багато – Reuters

Саміт президентів США та рф в Угорщині відкладено, оскільки москва відмовилася розглядати умови негайного припинення вогню в Україні. Американська сторона дійшла висновку, що шансів на реальну угоду в Будапешті немає.

Політика • 21 жовтня, 17:57 • 4615 перегляди
Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" через відмову надати коридор літаку Путіна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" після відмови надати безпечний повітряний коридор для літака Володимира Путіна. Російський дипломат заявив, що польська влада нібито провокує Україну і готова до проведення власних "терористичних актів".

Політика • 21 жовтня, 16:08 • 4494 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo

Планування саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним тимчасово призупинено. Трамп вважає, що сторони ще недостатньо готові до повноцінних переговорів, попри продуктивні попередні консультації.

Політика • 21 жовтня, 15:33 • 25316 перегляди
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN

Запланована зустріч глави МЗС рф сергія лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо відкладена на невизначений термін. Це сталося після того, як офіційні особи дійшли висновку, що позиція росії щодо війни в Україні змінилася недостатньо.

Політика • 21 жовтня, 05:00 • 18289 перегляди
"Війна - дуже дивна штука": Трамп прокоментував шанси України на перемогу

Президент США Дональд Трамп зазначив, що війна є непередбачуваною, і Україна все ще має шанс на перемогу. Він додав, що хоча це можливо, він не думає, що це станеться.

Війна в Україні • 20 жовтня, 16:35 • 4525 перегляди
Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків: лавров і Рубіо провели розмову перед самітом

Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо, відповідальний за підготовку саміту, провели конструктивне обговорення домовленостей. Зустріч відбулася 16 жовтня для підготовки можливого саміту між лідерами.

Політика • 20 жовтня, 15:21 • 3299 перегляди
Держсекретар США Рубіо може зустрітися з лавровим 23 жовтня для підготовки саміту - Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ росії сергій лавров планують зустрітися 23 жовтня. Зустріч має узгодити умови майбутнього саміту між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

Політика • 20 жовтня, 14:35 • 2964 перегляди
Репліки кремля не варті уваги, оцінювати треба дії: у ЦПД бачать інформаційний хаос перед самітом США-рф

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив про інформаційний хаос перед розмовою Рубіо та лаврова і зустріччю Трампа з путіним. Він рекомендує оцінювати дії сторін, а не репліки чи анонімні вкиди.

Політика • 20 жовтня, 10:55 • 3345 перегляди
Розкрито ймовірний маршрут літака путіна до Будапешта на зустріч із ТрампомPhoto

Видання Air Live показало ймовірний маршрут літака Володимира Путіна до Будапешта, де заплановано саміт із Дональдом Трампом. Маршрут довжиною 5000 км пролягатиме через Каспій, Іран, Туреччину, Середземне море, Чорногорію, Сербію та Угорщину, що збільшить час польоту на 3 години.

Політика • 18 жовтня, 05:37 • 13391 перегляди
Зустріч Трампа і путіна: Угорщина заявила про початок підготовки саміту після переговорів із США і рф

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив про початок підготовки до саміту Дональда Трампа та володимира путіна в Будапешті. Він провів переговори із заступником держсекретаря США Крістофером Ландау та главою мзс рф сергієм лавровим.

Політика • 17 жовтня, 08:54 • 3259 перегляди
"Аляскінський процес" не завершено: лавров розповів, на що чекає рф

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що "Аляскінський процес" не завершено. росія очікує на реакцію Вашингтона на відповідь володимира путіна щодо "концепції українського врегулювання", переданої спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

Політика • 15 жовтня, 17:34 • 10230 перегляди
Ціни на ліки в росії зростають у 3,5 раза швидше за інфляцію - розвідка

У січні-серпні 2025 року середня ціна упаковки ліків у росії зросла на 13,6% до 416 рублів, що випереджає загальний рівень інфляції майже у 3,5 раза. Це призвело до зменшення продажів в упаковках на 2,3%, тоді як у грошовому вираженні вони зросли на 11% до 1,1 трлн рублів.

Економіка • 15 жовтня, 13:53 • 2417 перегляди
Президент Сирії прибув до москви: у центрі переговорів – екстрадиція Асада та військові бази рф – ЗМІPhoto

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа вперше офіційно відвідав москву для переговорів з путіним. Обговорюються питання екстрадиції Башара Асада та перебування російських військових баз у Сирії.

Політика • 15 жовтня, 12:58 • 3112 перегляди
Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі

Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що в Європі існують політичні сили, які готують війну проти рф, а повідомлення про провокації України під хибним прапором мають підстави. Він також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об'єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками.

Війна в Україні • 27 вересня, 18:16 • 5192 перегляди
Загрожує не лише росії та Китаю: лавров заявив, що НАТО намагається взяти у військове кільце всю Євразію

Глава мзс рф Сергій Лавров на Генасамблеї ООН заявив, що росія не має наміру нападати на країни НАТО та ЄС, але НАТО загрожує всій Євразії. Він також висловився за реформування Радбезу ООН та засудив напад ХАМАС на Ізраїль.

Політика • 27 вересня, 16:59 • 8234 перегляди