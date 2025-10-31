"Скажіть своєму начальнику, щоб припинив війну": в Україні відреагували на заяви рф щодо переговорів у "стамбульському форматі"
Київ • УНН
МЗС України закликало донести до путіна, щоб він припинив війну, реагуючи на заяви рф про продовження перемовин у "стамбульському форматі". Українська делегація раніше відвідувала Стамбул для переговорів, але російська сторона висувала ультиматуми.
Цього року українська делегація неодноразово відвідувала Стамбул для прямих переговорів з російською делегацією. На жаль, вони побачили там групу людей низького рівня, які висувають ті ж самі старі ультиматуми і не мають жодних повноважень ухвалювати рішення
За його словами, причина проста - путін не прагне миру, він шукає шляхи для продовження війни.
Скажіть своєму начальнику, щоб він припинив війну. Коли він буде готовий – ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню
Нагадаємо
Міністр закордонних справ рф сергій лавров напередодні заявив, що путін підтвердив свою готовність продовжувати прямі переговори з Україною у "стамбульському форматі".