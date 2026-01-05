У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
Кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж стрімко зростає. Причиною стали її політичні погляди та підтримка Дональда Трампа, а також шлюб із засудженим за сексуальний злочин.
В інтернеті набирають популярності заклики до депортації реперки Нікі Мінаж, яка народилася в Тринідаді та Тобаго, але проживає в США. Приводом для активізації громадськості стала зміна політичних поглядів артистки та її підтримка адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Наразі існують дві основні петиції:
Перша (понад 89 000 підписів): зосереджена на особистому житті співачки, зокрема на її шлюбі з Кеннетом Петті, засудженим за сексуальний злочин. Автори звинувачують Мінаж у неналежній поведінці та залякуванні жертв чоловіка.
Друга (понад 48 000 підписів): ініційована представниками ЛГБТК+ спільноти, які відчувають себе зрадженими через приєднання реперки до консервативного руху Turning Point USA та її підтримку Джей Ді Венса.
Питання громадянства
Попри багаторічне проживання у США, Мінаж раніше заявляла у TikTok, що не має американського громадянства. Вона також підтверджувала, що в'їхала до країни нелегально у п'ятирічному віці.
Я народилася на прекрасному острові під назвою Тринідад і Тобаго. Але я прожила в Штатах багато років. Можна було б подумати, що з мільйонами доларів, які я сплатила податків цій країні, мені б дали почесне громадянство багато, багато, багато тисяч років тому
На тлі скандалу користувачі соцмереж почали масово ігнорувати творчість співачки: на вечірках її музику освистують, а в мережі стають вірусними ремікси, де видалено її вокальні партії. Сама Мінаж називає своїх критиків людьми, які "налаштовані просто залишатися злими".
