У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
19:29 • 4180 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 22583 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 46317 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 28157 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 33358 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 39509 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98765 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 69808 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 94583 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99090 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.6м/с
79%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні5 січня, 11:49 • 28750 перегляди
Залишаюсь у системі СБУ: Малюк підтвердив відставку5 січня, 12:06 • 38681 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться5 січня, 12:22 • 18261 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 35609 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 8002 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 18:15 • 8124 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 46317 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 35688 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 98765 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 158483 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Емманюель Макрон
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Париж
Франція
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 20 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 54595 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 49048 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 45863 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 53923 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
BFM TV

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж стрімко зростає. Причиною стали її політичні погляди та підтримка Дональда Трампа, а також шлюб із засудженим за сексуальний злочин.

У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж

В інтернеті набирають популярності заклики до депортації реперки Нікі Мінаж, яка народилася в Тринідаді та Тобаго, але проживає в США. Приводом для активізації громадськості стала зміна політичних поглядів артистки та її підтримка адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Наразі існують дві основні петиції:

Перша (понад 89 000 підписів): зосереджена на особистому житті співачки, зокрема на її шлюбі з Кеннетом Петті, засудженим за сексуальний злочин. Автори звинувачують Мінаж у неналежній поведінці та залякуванні жертв чоловіка.

Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22.12.25, 19:50 • 34593 перегляди

Друга (понад 48 000 підписів): ініційована представниками ЛГБТК+ спільноти, які відчувають себе зрадженими через приєднання реперки до консервативного руху Turning Point USA та її підтримку Джей Ді Венса.

Питання громадянства

Попри багаторічне проживання у США, Мінаж раніше заявляла у TikTok, що не має американського громадянства. Вона також підтверджувала, що в'їхала до країни нелегально у п'ятирічному віці.

Я народилася на прекрасному острові під назвою Тринідад і Тобаго. Але я прожила в Штатах багато років. Можна було б подумати, що з мільйонами доларів, які я сплатила податків цій країні, мені б дали почесне громадянство багато, багато, багато тисяч років тому

- заявила Нікі Мінаж у вересні 2024 року.

На тлі скандалу користувачі соцмереж почали масово ігнорувати творчість співачки: на вечірках її музику освистують, а в мережі стають вірусними ремікси, де видалено її вокальні партії. Сама Мінаж називає своїх критиків людьми, які "налаштовані просто залишатися злими". 

Нікі Мінаж видалила Instagram після скандального виступу на AmericaFest25.12.25, 10:31 • 5341 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоКультураНовини СвітуУНН Lite
Музикант
Вибори в США
Соціальна мережа
Шлюб
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки