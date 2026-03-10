Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атаки

$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 11150 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 24708 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 21768 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 28894 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 34828 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 22443 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 49678 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 31532 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47652 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65737 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки9 березня, 15:02 • 35359 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 15089 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 13928 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 13190 перегляди
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти22:56 • 14119 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 36059 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 45462 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 49671 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 50612 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 116707 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Юлія Свириденко
Арнольд Шварценеггер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 10772 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 13299 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 14031 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 15188 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 24176 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Шахед-136

Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атаки

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Внаслідок атаки на Дніпро постраждали семеро людей, включаючи 12-річного хлопчика. Пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок.

Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атаки

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Дніпро зросла до семи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, трьом чоловікам та 12-річному хлопчику.

Двох жінок госпіталізували

- уточнив Ганжа.

Він також оприлюднив кадри понівеченої через ворожу атаку дніпровської багатоповерхівки. У будинку потрощені вікна і балкони.

У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон.

На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих. У найближчі години комунальники стануть до роботи

- запевнив Філатов.

Нагадаємо

росіяни пізно ввечері понеділка, 9 лютого, атакували Дніпро. Внаслідок удару по місту сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку.

рф може зосередити основний удар на Дніпро у 2026 році - Філатов03.03.26, 13:51 • 3974 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпро (місто)