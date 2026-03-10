Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атаки

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Дніпро зросла до семи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

Деталі

За його словами, допомога лікарів знадобилася трьом жінкам, трьом чоловікам та 12-річному хлопчику.

Двох жінок госпіталізували - уточнив Ганжа.

Він також оприлюднив кадри понівеченої через ворожу атаку дніпровської багатоповерхівки. У будинку потрощені вікна і балкони.

У свою чергу міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. У будинках потрощило кількасот вікон.

На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих. У найближчі години комунальники стануть до роботи - запевнив Філатов.

Нагадаємо

росіяни пізно ввечері понеділка, 9 лютого, атакували Дніпро. Внаслідок удару по місту сталася пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені багатоповерховий будинок та приміщення банку.

