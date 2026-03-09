Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер
Київ • УНН
Зірка серіалу Спіймати Кайдаша замість Вікторії Маремухи палко поцілував колегу по цеху. Кумедне відео актор опублікував у своєму Instagram.
Знаменитий український актор театру та кіно, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк вразив своїх фоловерів неочікуваним вчинком. Селебриті палко поцілував на камеру свого молодого колегу по цеху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Цимбалюка.
Деталі
Як бачимо з ролика, який Тарас розповсюдив у фотоблозі з нагоди свята 8 березня, артист планував зняти теплий ролик з акторкою та моделлю Вікторією Маремухою. Очевидно, що за сценічним задумом пара під кінець ролика повинна була поцілуватися, проте поцілунок таки стався, однак не той, що планувався із самого початку.
Як виявилося, компанію Тарасу складала не тільки Вікторія. За кадром був присутній його колега – актор Богдан Осадчук, відомий завдяки ролі старшокласника Тохи у серіалі "Школа". До речі, певний період часу він був бойфрендом співачки Анни Трінчер.
Отож, як тільки Богдан потрапив у кадр, Тарас "переплутав" його із Вікторією та злився у поцілунку. Ситуація вийшла настільки кумедною та дуже насмішила фоловерів знаменитості.
Нагадаємо
Раніше актор Тарас Цимбалюк з'явився на лікарняному ліжку з крапельницею. Він пояснив, що це вітамінна терапія для зміцнення організму.