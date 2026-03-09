$43.730.0850.540.36
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 17447 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 24885 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 17125 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38825 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30012 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46722 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65327 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 109485 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56329 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 2718 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 4304 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 5528 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 5802 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 14485 перегляди
Truth Social

Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер

Київ • УНН

 • 2718 перегляди

Зірка серіалу Спіймати Кайдаша замість Вікторії Маремухи палко поцілував колегу по цеху. Кумедне відео актор опублікував у своєму Instagram.

Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни Трінчер

Знаменитий український актор театру та кіно, зірка серіалів "Спіймати Кайдаша" та "Кріпосна" Тарас Цимбалюк вразив своїх фоловерів неочікуваним вчинком. Селебриті палко поцілував на камеру свого молодого колегу по цеху. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Цимбалюка.

Деталі

Як бачимо з ролика, який Тарас розповсюдив у фотоблозі з нагоди свята 8 березня, артист планував зняти теплий ролик з акторкою та моделлю Вікторією Маремухою. Очевидно, що за сценічним задумом пара під кінець ролика повинна була поцілуватися, проте поцілунок таки стався, однак не той, що планувався із самого початку. 

Як виявилося, компанію Тарасу складала не тільки Вікторія. За кадром був присутній його колега – актор Богдан Осадчук, відомий завдяки ролі старшокласника Тохи у серіалі "Школа". До речі, певний період часу він був бойфрендом співачки Анни Трінчер.

Отож, як тільки Богдан потрапив у кадр, Тарас "переплутав" його із Вікторією та злився у поцілунку. Ситуація вийшла настільки кумедною та дуже насмішила фоловерів знаменитості.

Нагадаємо

Раніше актор Тарас Цимбалюк з'явився на лікарняному ліжку з крапельницею. Він пояснив, що це вітамінна терапія для зміцнення організму.

Станіслав Кармазін

