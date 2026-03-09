$43.730.0850.540.36
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій

Київ

 • 5466 перегляди

МОЗ анулювало ліцензію ТОВ "Дім медицини" через відмову надати документи. Клініка замовчує цей факт, маніпулюючи даними про успішне проходження перевірок.

Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій

Скандальна клініка Odrex стверджує, що успішно пройшла всі позапланові перевірки Міністерства охорони здоровʼя. Ігноруючи той факт, що регулятор позбавив одну з її ключових юридичних осіб медичної ліцензії. Рішення, про яке у клініці воліють не згадувати, стосується ТОВ "Дім медицини". Тоді клініка Odrex відмовилася надавати необхідні документи комісії, яка перевіряла дотримання ліцензійних вимог МОЗ, повідомляє УНН. 

Після публічного розголосу про смерті пацієнтів у стінах Odrex та інформації про десятки кримінальних проваджень, в яких фігурує клініка, її діяльність опинилася під пильною увагою суспільства та регулятора. Однак замість того, щоб сприяти слідству та перевіркам Міністерства охорони здоровʼя, клініка, схоже, обрала стратегію "юридичних ігор" та замовчування незручних фактів.

Редакція УНН звернулася до адміністрації Odrex із прямим запитанням аби розставити всі крапки над "і": чому під час перевірки ТОВ "Дім медицини" (ред. юрособа, яка фігурує в справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана), представники клініки відмовилися надавати комісії МОЗ необхідну документацію, що призвело до відкликання медичної ліцензії? 

Відповідь клініки виявилася напрочуд "оптимістичною", але водночас маніпулятивною. У Odrex вирішили просто проігнорувати питання редакції про причини відмови надавати медичну документацію та відкликану ліцензію, акцентуючи увагу лише на позитивних результатах перевірок.  

Наша діяльність є прозорою для держави. Остання позапланова перевірка МОЗ України підтвердила, що жодних порушень, тим більше тих, які могли б стати підставою для обмеження нашої ліцензії, не виявлено. Акт перевірки офіційно фіксує відповідність лікарні всім стандартам

- йдеться в офіційній відповіді Odrex на запит УНН.

Однак спроби адміністрації клініки ухилитися від прямої відповіді розбиваються об офіційні документи Міністерства охорони здоров'я. У наказі МОЗ №1836 від 02.12.2025 чорним по білому написано: "Ліцензію ТОВ "Дім Медицини" припинено". Причина радикального рішення міністерства – не просто "формальне порушення", а фактичний саботаж клінікою державної перевірки. Відповідно до тексту наказу, ліцензію Odrex відкликали через відмову надавати медичну документацію. 

…на підставі акта про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки від 25.11.2025 № 17/16/1

- зазначено в наказі МОЗ.

Ліцензійна "піраміда" Odrex

Чому Odrex так впевнено заявляє про успішне проходження перевірок? Відповідь криється у специфічній структурі бізнесу, що нагадує "піраміду". Адже юридично бренд Odrex – це не одна лікарня, а ціла мережа взаємопов'язаних компаній. 

Як писав УНН раніше, бренд скандальної клініки Odrex оперує через щонайменше три ключові структури, що мають (або мали) медичні ліцензії: ТОВ "Дім Медицини", ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр Медицини". Завдяки багатошаровій структурі бізнесу, коли одну ТОВку Odrex позбавляють медичної ліцензії за грубі порушення або перешкоджання перевірці, клініка продовжує працювати за ліцензією, виданою на іншу ТОВ. Це створює ілюзію безперервної та законної роботи, хоча по суті лікарі та приміщення залишаються тими самими, що й до відкликання ліцензії. 

Ба більше, така схема дозволяє менеджменту клініки маніпулювати громадською думкою: поки ТОВ "Дім Медицини" фактично позбавлене медичної ліцензії через саботаж перевірки МОЗ, адміністрація звітує лише про "успішно пройдені перевірки". 

Замість висновку

Однак ця ситуація породжує в журналістів закономірне запитання: чому в одному випадку клініка змогла підтвердити відповідність стандартам, а в іншому (з ТОВ "Дім медицини") пішла на свідомий ризик анулювання ліцензії, аби тільки не допустити комісію до медичної документації?

Така "вибіркова прозорість" наштовхує на думки про можливе цілеспрямоване приховування незручних фактів. Варто нагадати, що саме ТОВ "Дім медицини" фігурує у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана, а двом лікарям клініки уже повідомлено про підозри. Виникає логічне припущення: чи не було ненадання документів спробою приховати специфічні медичні записи або протоколи лікування, які могли б стати доказом провини лікарів у суді?

Коли на кону стоїть кримінальна відповідальність, втрата однієї з кількох ліцензій може здаватися власникам "прийнятною ціною" за нерозголошення реального стану справ усередині закладу.

Така поведінка Odrex лише підсилює підозри потерпілих та громадськості. Якщо діяльність клініки дійсно відповідає всім стандартам, навіщо було перешкоджати державній комісії? Відповідь на це запитання, ймовірно, криється у тих самих документах, які адміністрація Odrex вирішила "сховати" від перевірки МОЗ.

Лілія Подоляк

