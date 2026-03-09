Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий

Скандальная клиника Odrex утверждает, что успешно прошла все внеплановые проверки Министерства здравоохранения. Игнорируя тот факт, что регулятор лишил одну из ее ключевых юридических лиц медицинской лицензии. Решение, о котором в клинике предпочитают не упоминать, касается ООО "Дом медицины". Тогда клиника Odrex отказалась предоставлять необходимые документы комиссии, которая проверяла соблюдение лицензионных требований Минздрава, сообщает УНН.

После публичной огласки о смерти пациентов в стенах Odrex и информации о десятках уголовных производств, в которых фигурирует клиника, ее деятельность оказалась под пристальным вниманием общества и регулятора. Однако вместо того, чтобы способствовать следствию и проверкам Министерства здравоохранения, клиника, похоже, выбрала стратегию "юридических игр" и замалчивания неудобных фактов.

Редакция УНН обратилась к администрации Odrex с прямым вопросом, чтобы расставить все точки над "і": почему во время проверки ООО "Дом медицины" (ред. юрлицо, которое фигурирует в деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана), представители клиники отказались предоставлять комиссии Минздрава необходимую документацию, что привело к отзыву медицинской лицензии?

Ответ клиники оказался на удивление "оптимистичным", но в то же время манипулятивным. В Odrex решили просто проигнорировать вопрос редакции о причинах отказа предоставлять медицинскую документацию и отозванную лицензию, акцентируя внимание только на положительных результатах проверок.

Наша деятельность прозрачна для государства. Последняя внеплановая проверка Минздрава Украины подтвердила, что никаких нарушений, тем более тех, которые могли бы стать основанием для ограничения нашей лицензии, не выявлено. Акт проверки официально фиксирует соответствие больницы всем стандартам - говорится в официальном ответе Odrex на запрос УНН.

Однако попытки администрации клиники уклониться от прямого ответа разбиваются об официальные документы Министерства здравоохранения. В приказе Минздрава №1836 от 02.12.2025 черным по белому написано: "Лицензия ООО "Дом Медицины" прекращена". Причина радикального решения министерства – не просто "формальное нарушение", а фактический саботаж клиникой государственной проверки. Согласно тексту приказа, лицензию Odrex отозвали из-за отказа предоставлять медицинскую документацию.

...на основании акта о непредставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1 - указано в приказе Минздрава.

Лицензионная "пирамида" Odrex

Почему Odrex так уверенно заявляет об успешном прохождении проверок? Ответ кроется в специфической структуре бизнеса, напоминающей "пирамиду". Ведь юридически бренд Odrex – это не одна больница, а целая сеть взаимосвязанных компаний.

Как писал УНН ранее, бренд скандальной клиники Odrex оперирует через как минимум три ключевые структуры, имеющие (или имевшие) медицинские лицензии: ООО "Дом Медицины", ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр Медицины". Благодаря многослойной структуре бизнеса, когда одну ООО Odrex лишают медицинской лицензии за грубые нарушения или препятствование проверке, клиника продолжает работать по лицензии, выданной на другую ООО. Это создает иллюзию непрерывной и законной работы, хотя по сути врачи и помещения остаются теми же, что и до отзыва лицензии.

Более того, такая схема позволяет менеджменту клиники манипулировать общественным мнением: пока ООО "Дом Медицины" фактически лишено медицинской лицензии из-за саботажа проверки Минздрава, администрация отчитывается только об "успешно пройденных проверках".

Вместо заключения

Однако эта ситуация порождает у журналистов закономерный вопрос: почему в одном случае клиника смогла подтвердить соответствие стандартам, а в другом (с ООО "Дом медицины") пошла на сознательный риск аннулирования лицензии, лишь бы не допустить комиссию к медицинской документации?

Такая "выборочная прозрачность" наталкивает на мысли о возможном целенаправленном сокрытии неудобных фактов. Стоит напомнить, что именно ООО "Дом медицины" фигурирует в деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана, а двум врачам клиники уже сообщено о подозрениях. Возникает логическое предположение: не было ли непредставление документов попыткой скрыть специфические медицинские записи или протоколы лечения, которые могли бы стать доказательством вины врачей в суде?

Когда на кону стоит уголовная ответственность, потеря одной из нескольких лицензий может казаться владельцам "приемлемой ценой" за неразглашение реального положения дел внутри учреждения.

Такое поведение Odrex лишь усиливает подозрения потерпевших и общественности. Если деятельность клиники действительно соответствует всем стандартам, зачем было препятствовать государственной комиссии? Ответ на этот вопрос, вероятно, кроется в тех самых документах, которые администрация Odrex решила "спрятать" от проверки Минздрава.