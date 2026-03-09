Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий

$43.730.0850.540.36
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 2508 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
06:12 • 13373 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 35417 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 57648 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 90498 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 53237 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 45882 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33794 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40895 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 82305 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
39%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля9 марта, 02:04 • 15578 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 26938 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 19648 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 12253 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 12077 просмотра
публикации
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 420 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 2482 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 12234 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 90488 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 94098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Объединенные Арабские Эмираты
Венгрия
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 8516 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 12383 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 29886 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 36825 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 38646 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times

Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Минздрав аннулировал лицензию ООО "Дом медицины" из-за отказа предоставить документы. Клиника умалчивает этот факт, манипулируя данными об успешном прохождении проверок.

Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий

Скандальная клиника Odrex утверждает, что успешно прошла все внеплановые проверки Министерства здравоохранения. Игнорируя тот факт, что регулятор лишил одну из ее ключевых юридических лиц медицинской лицензии. Решение, о котором в клинике предпочитают не упоминать, касается ООО "Дом медицины". Тогда клиника Odrex отказалась предоставлять необходимые документы комиссии, которая проверяла соблюдение лицензионных требований Минздрава, сообщает УНН. 

После публичной огласки о смерти пациентов в стенах Odrex и информации о десятках уголовных производств, в которых фигурирует клиника, ее деятельность оказалась под пристальным вниманием общества и регулятора. Однако вместо того, чтобы способствовать следствию и проверкам Министерства здравоохранения, клиника, похоже, выбрала стратегию "юридических игр" и замалчивания неудобных фактов.

Редакция УНН обратилась к администрации Odrex с прямым вопросом, чтобы расставить все точки над "і": почему во время проверки ООО "Дом медицины" (ред. юрлицо, которое фигурирует в деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана), представители клиники отказались предоставлять комиссии Минздрава необходимую документацию, что привело к отзыву медицинской лицензии? 

Ответ клиники оказался на удивление "оптимистичным", но в то же время манипулятивным. В Odrex решили просто проигнорировать вопрос редакции о причинах отказа предоставлять медицинскую документацию и отозванную лицензию, акцентируя внимание только на положительных результатах проверок.  

Наша деятельность прозрачна для государства. Последняя внеплановая проверка Минздрава Украины подтвердила, что никаких нарушений, тем более тех, которые могли бы стать основанием для ограничения нашей лицензии, не выявлено. Акт проверки официально фиксирует соответствие больницы всем стандартам

- говорится в официальном ответе Odrex на запрос УНН.

Однако попытки администрации клиники уклониться от прямого ответа разбиваются об официальные документы Министерства здравоохранения. В приказе Минздрава №1836 от 02.12.2025 черным по белому написано: "Лицензия ООО "Дом Медицины" прекращена". Причина радикального решения министерства – не просто "формальное нарушение", а фактический саботаж клиникой государственной проверки. Согласно тексту приказа, лицензию Odrex отозвали из-за отказа предоставлять медицинскую документацию. 

...на основании акта о непредставлении органу лицензирования лицензиатом документов, информации о предмете проверки по письменному требованию должностных лиц органа лицензирования во время проверки от 25.11.2025 № 17/16/1

- указано в приказе Минздрава.

Лицензионная "пирамида" Odrex

Почему Odrex так уверенно заявляет об успешном прохождении проверок? Ответ кроется в специфической структуре бизнеса, напоминающей "пирамиду". Ведь юридически бренд Odrex – это не одна больница, а целая сеть взаимосвязанных компаний. 

Как писал УНН ранее, бренд скандальной клиники Odrex оперирует через как минимум три ключевые структуры, имеющие (или имевшие) медицинские лицензии: ООО "Дом Медицины", ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр Медицины". Благодаря многослойной структуре бизнеса, когда одну ООО Odrex лишают медицинской лицензии за грубые нарушения или препятствование проверке, клиника продолжает работать по лицензии, выданной на другую ООО. Это создает иллюзию непрерывной и законной работы, хотя по сути врачи и помещения остаются теми же, что и до отзыва лицензии. 

Более того, такая схема позволяет менеджменту клиники манипулировать общественным мнением: пока ООО "Дом Медицины" фактически лишено медицинской лицензии из-за саботажа проверки Минздрава, администрация отчитывается только об "успешно пройденных проверках". 

Вместо заключения

Однако эта ситуация порождает у журналистов закономерный вопрос: почему в одном случае клиника смогла подтвердить соответствие стандартам, а в другом (с ООО "Дом медицины") пошла на сознательный риск аннулирования лицензии, лишь бы не допустить комиссию к медицинской документации?

Такая "выборочная прозрачность" наталкивает на мысли о возможном целенаправленном сокрытии неудобных фактов. Стоит напомнить, что именно ООО "Дом медицины" фигурирует в деле о смерти бизнесмена Аднана Кивана, а двум врачам клиники уже сообщено о подозрениях. Возникает логическое предположение: не было ли непредставление документов попыткой скрыть специфические медицинские записи или протоколы лечения, которые могли бы стать доказательством вины врачей в суде?

Когда на кону стоит уголовная ответственность, потеря одной из нескольких лицензий может казаться владельцам "приемлемой ценой" за неразглашение реального положения дел внутри учреждения.

Такое поведение Odrex лишь усиливает подозрения потерпевших и общественности. Если деятельность клиники действительно соответствует всем стандартам, зачем было препятствовать государственной комиссии? Ответ на этот вопрос, вероятно, кроется в тех самых документах, которые администрация Odrex решила "спрятать" от проверки Минздрава.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧПпубликации
Odrex
Бренд