Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана

Министерство экономики Венгрии сообщило о дефиците бюджета в феврале на уровне 2,14 триллиона форинтов, что эквивалентно 6,4 миллиарда долларов. Это второй по величине месячный показатель в истории страны, который зафиксировали на фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на 12 апреля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Резкий рост расходов связан с активной социальной политикой действующего премьера Виктора Орбана, который пытается обеспечить себе пятый срок подряд. В феврале бюджетное сальдо учло значительные выплаты на повышение заработных плат учителям и работникам государственного сектора, субсидии на ипотеку и расширение налоговых льгот для матерей. Такие шаги правительство предприняло на фоне жесткой конкуренции с оппозиционной партией "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, которая, согласно опросам, опережает правящую партию "Фидес".

Прогнозы и реакция международных рейтинговых агентств

Виктор Орбан ранее отменил фискальные цели на следующий год и заявил, что не планирует проводить бюджетную консолидацию сразу после выборов.

Правительство прогнозирует дефицит на уровне 5% ВВП на 2026 и 2027 годы, что уже вызвало обеспокоенность международных финансовых институтов. В частности, агентство Fitch Ratings снизило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного", ссылаясь на существенное ухудшение государственных финансов из-за чрезмерных предвыборных расходов.

Альтернативная стратегия оппозиции

Лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал в случае победы сдержать государственные расходы и сосредоточиться на разблокировании замороженных фондов Европейского Союза.

Представители партии "Тиса" отмечают, что их программа борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права позволит быстро привлечь европейские средства для стабилизации экономики. Сейчас независимые опросы подтверждают двузначное преимущество оппозиции среди решительных избирателей, что делает предстоящие гонки наиболее непредсказуемыми за последние десятилетия.

