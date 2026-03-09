Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана

$43.730.0850.540.36
12:34 • 50 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Эксклюзив
11:13 • 8808 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 16582 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 37734 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 59870 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 93989 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 54312 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 46554 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33883 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40946 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзивы
Популярные новости
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 29112 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto9 марта, 05:15 • 21841 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15292 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11240 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15724 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 5276 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
11:13 • 8800 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 15800 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 93986 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 95639 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Виктор Орбан
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 11306 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 15357 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 30629 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 37518 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 39330 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136

Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Дефицит бюджета Венгрии достиг 6,4 миллиарда долларов из-за предвыборных социальных выплат. Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга страны на негативный.

Правительство Венгрии зафиксировало рекордный дефицит бюджета из-за предвыборных расходов Орбана

Министерство экономики Венгрии сообщило о дефиците бюджета в феврале на уровне 2,14 триллиона форинтов, что эквивалентно 6,4 миллиарда долларов. Это второй по величине месячный показатель в истории страны, который зафиксировали на фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на 12 апреля. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Резкий рост расходов связан с активной социальной политикой действующего премьера Виктора Орбана, который пытается обеспечить себе пятый срок подряд. В феврале бюджетное сальдо учло значительные выплаты на повышение заработных плат учителям и работникам государственного сектора, субсидии на ипотеку и расширение налоговых льгот для матерей. Такие шаги правительство предприняло на фоне жесткой конкуренции с оппозиционной партией "Тиса" под руководством Петера Мадьяра, которая, согласно опросам, опережает правящую партию "Фидес".

Прогнозы и реакция международных рейтинговых агентств

Виктор Орбан ранее отменил фискальные цели на следующий год и заявил, что не планирует проводить бюджетную консолидацию сразу после выборов.

рф готовится вмешаться в выборы в Венгрии для победы Орбана - расследование06.03.26, 12:26 • 4804 просмотра

Правительство прогнозирует дефицит на уровне 5% ВВП на 2026 и 2027 годы, что уже вызвало обеспокоенность международных финансовых институтов. В частности, агентство Fitch Ratings снизило прогноз кредитного рейтинга Венгрии со "стабильного" до "негативного", ссылаясь на существенное ухудшение государственных финансов из-за чрезмерных предвыборных расходов.

Альтернативная стратегия оппозиции

Лидер оппозиции Петер Мадьяр пообещал в случае победы сдержать государственные расходы и сосредоточиться на разблокировании замороженных фондов Европейского Союза.

Представители партии "Тиса" отмечают, что их программа борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права позволит быстро привлечь европейские средства для стабилизации экономики. Сейчас независимые опросы подтверждают двузначное преимущество оппозиции среди решительных избирателей, что делает предстоящие гонки наиболее непредсказуемыми за последние десятилетия.

Агенты гру рф помогают Орбану выиграть выборы – венгерская оппозиция08.03.26, 16:20 • 5312 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Европейский Союз
Венгрия
Виктор Орбан