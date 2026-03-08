Агенты гру рф помогают Орбану выиграть выборы – венгерская оппозиция
Киев • УНН
Лидер партии Тиса требует выслать российских разведчиков, прибывших в Будапешт под дипломатическим прикрытием. Политик призвал Орбана созвать Комитет нацбезопасности из-за угрозы выборам 12 апреля.
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил о возможном вмешательстве российских спецслужб в парламентские выборы в Венгрии. По его словам, сотрудники российской военной разведки прибыли в Будапешт несколько недель назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Мадьяр сообщил, что сотрудники главного управления генерального штаба вс рф несколько недель назад прибыли в Будапешт. По словам политика, их целью могло быть влияние на результаты парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться 12 апреля.
Мы требуем немедленного прекращения внешнего вмешательства
Оппозиционный политик также призвал премьер-министра Виктора Орбана выслать из страны сотрудников российских спецслужб, которые, по его словам, прибыли под дипломатическим прикрытием. Кроме того, Мадьяр потребовал созвать Комитет национальной безопасности Венгрии.
Прошу немедленно проинформировать меня о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве россии и почему оно до сих пор не приняло ответных мер на эти беспрецедентные действия россии
Также Мадьяр призвал граждан страны прийти на избирательные участки 12 апреля.
Да здравствует свободная, независимая, европейская Венгрия! русские, домой
Напомним
российский диктатор владимир путин поручил сергею кириенко заниматься Венгрией, чтобы помочь Виктору Орбану победить на парламентских выборах. кириенко поддерживает связи с организаторами кампании партии Орбана.