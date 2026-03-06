рф готується втрутитися у вибори в Угорщині для перемоги Орбана - розслідування

$43.810.09
50.900.07
ukenru
09:57 • 3004 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 6690 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 8224 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 9620 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 17945 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31683 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34409 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70384 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 119154 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 56004 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Популярнi новини
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 14898 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 14131 перегляди
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 8830 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 11176 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл04:50 • 14334 перегляди
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 5150 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 35321 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 66318 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 79134 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 87015 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 14194 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 16074 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 18573 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 39831 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 46317 перегляди
рф готується втрутитися у вибори в Угорщині для перемоги Орбана - розслідування

Київ • УНН

 • 216 перегляди

російський диктатор путін доручив сергію кирієнку займатися Угорщиною, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах. кирієнко підтримує зв'язки з організаторами кампанії партії Орбана.

рф готується втрутитися у вибори в Угорщині для перемоги Орбана - розслідування

росіяни хочуть втрутитись у парламентські вибори в Угорщині, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування проєкту VSquare.

Деталі

За даними розслідування, російський диктатор володимир путін доручив "займатися" Угорщиною першому заступнику глави своєї адміністрації сергію кирієнку, який є "смотрящим" за окупованими територіями України.

Також кирієнко стоїть за російським втручанням у хід президентських виборів в Молдові 2024 року, коли росіяни робили все, щоб проєвропейський президент країни Мая Санду не виграла перегони.

Крім того, розслідувачі встановили, що кирієнко підтримує зв'язки з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана "Фідес". Автори розслідування вважають, що антиукраїнські наративи Віктора Орбана лише підсилюють прикриття для російських пропагандистів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна запровадила нафтове ембарго проти Угорщини, а він застосує всі засоби для його подолання. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив заблокувати кредит ЄС для України.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Мая Санду
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова