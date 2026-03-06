рф готується втрутитися у вибори в Угорщині для перемоги Орбана - розслідування
Київ • УНН
російський диктатор путін доручив сергію кирієнку займатися Угорщиною, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах. кирієнко підтримує зв'язки з організаторами кампанії партії Орбана.
росіяни хочуть втрутитись у парламентські вибори в Угорщині, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти. Про це повідомляє УНН з посиланням на розслідування проєкту VSquare.
Деталі
За даними розслідування, російський диктатор володимир путін доручив "займатися" Угорщиною першому заступнику глави своєї адміністрації сергію кирієнку, який є "смотрящим" за окупованими територіями України.
Також кирієнко стоїть за російським втручанням у хід президентських виборів в Молдові 2024 року, коли росіяни робили все, щоб проєвропейський президент країни Мая Санду не виграла перегони.
Крім того, розслідувачі встановили, що кирієнко підтримує зв'язки з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана "Фідес". Автори розслідування вважають, що антиукраїнські наративи Віктора Орбана лише підсилюють прикриття для російських пропагандистів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна запровадила нафтове ембарго проти Угорщини, а він застосує всі засоби для його подолання. Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав Орбана і пригрозив заблокувати кредит ЄС для України.