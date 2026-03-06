США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів як дешевої альтернативи для збивання іранських безпілотників "Шахед" на тлі війни в Перській затоці, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Переговори на ранній стадії відбуваються між урядовцями, а не компаніями, і обговорювана технологія включає системи для виявлення ворожих безпілотників, що наближаються, і порушення їх сигналів зв'язку, повідомило джерело.

Міжнародне медіа-бюро Катару не відповіло на запит про коментар. Пентагон відмовився від коментарів.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер увечері, що Сполучені Штати звернулися до України за допомогою у знищенні "Шахедів".

"Я дав вказівку надати необхідні ресурси та забезпечити присутність українських фахівців для забезпечення необхідної безпеки", - сказав він, не вдаючись до подробиць і не згадуючи українські безпілотники-перехоплювачі.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський

Раніше Зеленський заявив, що Україна також отримувала аналогічні запити від країн Близького Сходу. Він також заявив, що готовий обміняти безпілотники на зенітні ракети.

"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"

Друге джерело - західний дипломат у Перській затоці - повідомило, що цього тижня українська делегація відвідала Доху для зустрічі з катарськими офіційними особами, щоб поділитися досвідом України в галузі захисту від безпілотників. За словами дипломата, делегація також відвідала Абу-Дабі.

Після того, як США та Ізраїль у суботу розпочали масовану кампанію повітряних ударів по Ірану, внаслідок якої загинула більша частина вищого керівництва Ісламської Республіки, Тегеран випустив сотні ракет та безпілотників по країнах Перської затоки.

Країнам Перської затоки вдалося перехопити більшість цих ударів, використовуючи американські системи Patriot з PAC-3, які Україна використовує для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від російських ракет.

Однак Україна розробила набагато дешевші методи знищення безпілотників-камікадзе "Шахед" за чотири роки вторгнення рф, яка велику частину війни використовувала безпілотники іранської розробки.

За українськими даними, пише видання, цієї зими росія запустила по Україні 19 000 безпілотників великої дальності, більшість з яких вона збила.

"Після початку війни в Ірані Служба безпеки України попередила українські компанії не продавати зброю країнам Близького Сходу без дозволу Києва", повідомило перше джерело. СБУ та Міністерство оборони України не відповіли на запити про коментарі, пише видання.

Третє джерело повідомило, що Велика Британія підтримує Україну на початковому етапі переговорів із державами Перської затоки щодо використання українських безпілотників для перехоплення "Шахедів".

Це джерело повідомило, що "деякі безпілотники потенційно можуть бути поставлені в межах проекту "Octopus" - спільного підприємства Лондона та Києва, що існує, з розробки безпілотників-перехоплювачів".

Зеленський заявив у середу, що розмовляв з лідерами ОАЕ, Катару, Бахрейну, Йорданії та Кувейту, не вдаючись до подробиць.

Про переговори України з Вашингтоном вперше повідомила газета Financial Times, але інтерес Дохи та участь Великої Британії раніше не висвітлювалися.

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT

З початку конфлікту з Іраном США та їхні союзники у Перській затоці використали сотні зенітних ракет, кожна з яких коштує мільйони доларів.

Компанія Lockheed Martin виробляє близько 600 ракет PAC-3 на рік, хоча планує збільшити цю кількість до 2000 року в межах семирічного контракту з Пентагоном.

Зеленський запропонував замінити українські безпілотники-перехоплювачі на ракети для систем Patriot.

Тарас Тимочко з українського фонду "Повернись живим", який на пожертвування закупив десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів, заявив, що неясно, хто, окрім українських екіпажів, зможе ними керувати. "Досить складно відволікти наших пілотів від їхніх операцій і відправити їх на Близький Схід, - сказав Тимочко. - Існує значна потреба у розширенні існуючих можливостей щодо підготовки кадрів в Україні для обміну досвідом із нашими партнерами".