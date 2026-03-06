США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters

$43.720.26
50.830.37
ukenru
5 березня, 23:07 • 12095 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 23696 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 28204 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 61831 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 107224 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 52741 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 45894 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73407 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 27417 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 51271 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп прийняв у Білому домі чемпіонів MLS "Інтер Маямі" та їхнього капітана МессіVideo5 березня, 22:01 • 5846 перегляди
Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США5 березня, 22:16 • 7122 перегляди
Ощадбанк заявив про викрадення своїх інкасаторів та великої суми цінностей в Угорщині5 березня, 22:58 • 9364 перегляди
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї5 березня, 23:33 • 6468 перегляди
росія планує подвоїти чисельність підрозділів безпілотних систем за рахунок набору молоді6 березня, 01:00 • 8120 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 29656 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 59997 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 73407 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 81694 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 81267 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Нарендра Моді
Музикант
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані02:40 • 4872 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 12975 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 15749 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 37066 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 43761 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Золото
Соціальна мережа
Шахед-136

США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters

Київ • УНН

 • 374 перегляди

США та Катар обговорюють придбання українських безпілотників для збиття іранських "Шахедів", повідомляє джерело.

США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо придбання українських безпілотників-перехоплювачів як дешевої альтернативи для збивання іранських безпілотників "Шахед" на тлі війни в Перській затоці, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з цим питанням, пише УНН.

Деталі

Переговори на ранній стадії відбуваються між урядовцями, а не компаніями, і обговорювана технологія включає системи для виявлення ворожих безпілотників, що наближаються, і порушення їх сигналів зв'язку, повідомило джерело.

Міжнародне медіа-бюро Катару не відповіло на запит про коментар. Пентагон відмовився від коментарів.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер увечері, що Сполучені Штати звернулися до України за допомогою у знищенні "Шахедів".

"Я дав вказівку надати необхідні ресурси та забезпечити присутність українських фахівців для забезпечення необхідної безпеки", - сказав він, не вдаючись до подробиць і не згадуючи українські безпілотники-перехоплювачі.

Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський05.03.26, 19:43 • 23696 переглядiв

Раніше Зеленський заявив, що Україна також отримувала аналогічні запити від країн Близького Сходу. Він також заявив, що готовий обміняти безпілотники на зенітні ракети.

"Якщо приїдуть, ми експертизу дамо": Зеленський розкрив деталі допомоги країнам Близького Сходу з іранськими "шахедами"05.03.26, 11:59 • 6708 переглядiв

Друге джерело - західний дипломат у Перській затоці - повідомило, що цього тижня українська делегація відвідала Доху для зустрічі з катарськими офіційними особами, щоб поділитися досвідом України в галузі захисту від безпілотників. За словами дипломата, делегація також відвідала Абу-Дабі.

Після того, як США та Ізраїль у суботу розпочали масовану кампанію повітряних ударів по Ірану, внаслідок якої загинула більша частина вищого керівництва Ісламської Республіки, Тегеран випустив сотні ракет та безпілотників по країнах Перської затоки.

Країнам Перської затоки вдалося перехопити більшість цих ударів, використовуючи американські системи Patriot з PAC-3, які Україна використовує для захисту своєї енергетичної та військової інфраструктури від російських ракет.

Однак Україна розробила набагато дешевші методи знищення безпілотників-камікадзе "Шахед" за чотири роки вторгнення рф, яка велику частину війни використовувала безпілотники іранської розробки.

За українськими даними, пише видання, цієї зими росія запустила по Україні 19 000 безпілотників великої дальності, більшість з яких вона збила.

"Після початку війни в Ірані Служба безпеки України попередила українські компанії не продавати зброю країнам Близького Сходу без дозволу Києва", повідомило перше джерело. СБУ та Міністерство оборони України не відповіли на запити про коментарі, пише видання.

Третє джерело повідомило, що Велика Британія підтримує Україну на початковому етапі переговорів із державами Перської затоки щодо використання українських безпілотників для перехоплення "Шахедів".

Це джерело повідомило, що "деякі безпілотники потенційно можуть бути поставлені в межах проекту "Octopus" - спільного підприємства Лондона та Києва, що існує, з розробки безпілотників-перехоплювачів".

Зеленський заявив у середу, що розмовляв з лідерами ОАЕ, Катару, Бахрейну, Йорданії та Кувейту, не вдаючись до подробиць.

Про переговори України з Вашингтоном вперше повідомила газета Financial Times, але інтерес Дохи та участь Великої Британії раніше не висвітлювалися.

Пентагон та країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану - FT05.03.26, 09:25 • 6018 переглядiв

З початку конфлікту з Іраном США та їхні союзники у Перській затоці використали сотні зенітних ракет, кожна з яких коштує мільйони доларів.

Компанія Lockheed Martin виробляє близько 600 ракет PAC-3 на рік, хоча планує збільшити цю кількість до 2000 року в межах семирічного контракту з Пентагоном.

Зеленський запропонував замінити українські безпілотники-перехоплювачі на ракети для систем Patriot.

Тарас Тимочко з українського фонду "Повернись живим", який на пожертвування закупив десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів, заявив, що неясно, хто, окрім українських екіпажів, зможе ними керувати. "Досить складно відволікти наших пілотів від їхніх операцій і відправити їх на Близький Схід, - сказав Тимочко. - Існує значна потреба у розширенні існуючих можливостей щодо підготовки кадрів в Україні для обміну досвідом із нашими партнерами".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Кібератака
Техніка
Війна в Україні
Пентагон
Reuters
Шахед-136
Катар
Сполучені Штати Америки
Україна