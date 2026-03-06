Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає поточне здорожчання бензину на внутрішньому ринку критичною проблемою порівняно з необхідністю ведення бойових дій проти іранського режиму. В ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters глава Білого дому наголосив, що пріоритетом його адміністрації є успіх військової кампанії, а економічні коливання мають тимчасовий характер. Про це пише УНН.
Деталі
Трамп висловив переконання, що ринок пального стабілізується одразу після завершення активної фази конфлікту. Попри невдоволення виборців високою вартістю життя, президент закликав зосередитися на стратегічних цілях у Перській затоці, ігноруючи короткострокові фінансові ризики для американських домогосподарств.
Політичні аналітики попереджають, що така стратегія може негативно вплинути на рейтинги Республіканської партії напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.
Пошук рішень для стабілізації енергетичного ринку
Поки президент фокусується на воєнних діях, апарат Білого дому намагається знайти інструменти для стримування цін. Прессекретарка Каролін Лівітт підтвердила, що голова апарату Сьюзі Вайлз та міністр енергетики Кріс Райт провели термінову зустріч із керівниками найбільших нафтових компаній США. Сторони обговорювали можливості збільшення внутрішнього видобутку та залучення стратегічних резервів, щоб нівелювати наслідки перебоїв із поставками сирої нафти з Близького Сходу.
