17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
5 березня, 11:33
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
5 березня, 08:05
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Публікації
5 березня, 11:33
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Алі Хаменеї
Джорджа Мелоні
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Азербайджан
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
The Guardian
Fox News

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США

Київ • УНН

 70 перегляди

Трамп заявив, що зростання цін на бензин у США не є критичною проблемою порівняно з необхідністю ведення бойових дій проти іранського режиму. Він наголосив, що пріоритетом є успіх військової кампанії, а економічні коливання мають тимчасовий характер.

Трамп назвав військову операцію проти Ірану важливішою за зростання цін на пальне в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає поточне здорожчання бензину на внутрішньому ринку критичною проблемою порівняно з необхідністю ведення бойових дій проти іранського режиму. В ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters глава Білого дому наголосив, що пріоритетом його адміністрації є успіх військової кампанії, а економічні коливання мають тимчасовий характер. Про це пише УНН.

Деталі

Трамп висловив переконання, що ринок пального стабілізується одразу після завершення активної фази конфлікту. Попри невдоволення виборців високою вартістю життя, президент закликав зосередитися на стратегічних цілях у Перській затоці, ігноруючи короткострокові фінансові ризики для американських домогосподарств.

Сьогодні Ормузькою протокою не проходив жоден нафтовий танкер - ЗМІ05.03.26, 21:35 • 3546 переглядiв

Політичні аналітики попереджають, що така стратегія може негативно вплинути на рейтинги Республіканської партії напередодні листопадових проміжних виборів до Конгресу.

Пошук рішень для стабілізації енергетичного ринку

Поки президент фокусується на воєнних діях, апарат Білого дому намагається знайти інструменти для стримування цін. Прессекретарка Каролін Лівітт підтвердила, що голова апарату Сьюзі Вайлз та міністр енергетики Кріс Райт провели термінову зустріч із керівниками найбільших нафтових компаній США. Сторони обговорювали можливості збільшення внутрішнього видобутку та залучення стратегічних резервів, щоб нівелювати наслідки перебоїв із поставками сирої нафти з Близького Сходу.

Трамп заявив, що "цілком підтримав би" курдів, які почали повстання в Ірані05.03.26, 20:47 • 4124 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт