Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі, але як тільки безпекова ситуація дозволить - це буде зроблено, Україна готова, передає УНН.

Говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова