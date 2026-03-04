Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Україна готова до неї, як тільки безпекова ситуація дозволить.
Говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова
Він додав, що Україна працює, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону.
Сподіваємося на хороші новини
Раніше Зеленський повідомив про знайдений конструктив у гуманітарному питанні, зокрема щодо обміну військовополоненими.