Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Піт Гегсет
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Україна готова до неї, як тільки безпекова ситуація дозволить.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі, але як тільки безпекова ситуація дозволить - це буде зроблено, Україна готова, передає УНН

Говорив сьогодні також із Рустемом Умєровим – по його комунікації з американською стороною. Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватися з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що Україна працює, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону.

Сподіваємося на хороші новини 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Зеленський повідомив про знайдений конструктив у гуманітарному питанні, зокрема щодо обміну військовополоненими.  

Антоніна Туманова

