Ексклюзив
12:11 • 152 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 1126 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 10746 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 22709 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 83833 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 77584 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 55594 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 49036 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 41341 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22181 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу

Київ • УНН

 • 42 перегляди

45-річна Періс Гілтон опублікувала фотосесію, де позує у ванні з піною в рожевому декорі. Її образ доповнили діадема та чокер зі стразами.

Фото: www.instagram.com/parishilton

Знаменита 45-річна американська акторка та світська левиця Періс Гілтон знову опинилася в центрі уваги завдяки своїй черговій фотосесії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.

Деталі

У своєму фотоблозі знаменитість розповсюдила фоторяд зі звабливих знімків. Відповідні кадри були зроблені у ванній кімнаті з яскравим рожевим декором. На них можна побачити, як зірка позує у ванні, при цьому вона огорнута пишною піною, яка ледь-ледь прикриває її тіло.

Образ Гілтон доповнили гламурні деталі - витончена діадема на голові та яскравий чокер зі стразами на шиї. Легкий, ніжний макіяж гармонійно підкреслив її фірмовий стиль і додав світлинам ще більше шарму.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як Селена Гомес відпочивала в Мексиці з подругами, демонструючи фігуру в рожевому купальнику. Зірку помітили на пляжі та яхті в компанії, зокрема, Ніни Добрев.

Станіслав Кармазін

