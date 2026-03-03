Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
Київ • УНН
45-річна Періс Гілтон опублікувала фотосесію, де позує у ванні з піною в рожевому декорі. Її образ доповнили діадема та чокер зі стразами.
Знаменита 45-річна американська акторка та світська левиця Періс Гілтон знову опинилася в центрі уваги завдяки своїй черговій фотосесії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.
Деталі
У своєму фотоблозі знаменитість розповсюдила фоторяд зі звабливих знімків. Відповідні кадри були зроблені у ванній кімнаті з яскравим рожевим декором. На них можна побачити, як зірка позує у ванні, при цьому вона огорнута пишною піною, яка ледь-ледь прикриває її тіло.
Образ Гілтон доповнили гламурні деталі - витончена діадема на голові та яскравий чокер зі стразами на шиї. Легкий, ніжний макіяж гармонійно підкреслив її фірмовий стиль і додав світлинам ще більше шарму.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, як Селена Гомес відпочивала в Мексиці з подругами, демонструючи фігуру в рожевому купальнику. Зірку помітили на пляжі та яхті в компанії, зокрема, Ніни Добрев.