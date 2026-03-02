$43.100.11
50.870.16
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 44 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара
Ексклюзив
15:45 • 1110 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
15:00 • 3960 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 8084 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 11587 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 10200 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 11815 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14495 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 25352 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 16149 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Ветеринар Єлизавета Бабій розповіла, як розпізнати ознаки стресу у домашніх тварин та коли звертатися до фахівця. Вона пояснила відмінності у проявах стресу у котів та собак, а також небезпеку хронічного стресу.

Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринара

Стрес у домашніх тварин - це не просто тимчасова зміна настрою, а стан, який може мати серйозні наслідки для здоров’я. Детальніше про те, як розпізнати ознаки стресу у домашніх улюбленців, як допомогти самостійно, а у яких випадках варто звернутись по допомогу фахівця, розповіла журналістці УНН ветеринарна лікарка Єлизавета Бабій.

Як проявляється стрес у котів

 Ветеринарна лікарка пояснює, що прояви стресу у котів і собак різні, а тому й підхід до допомоги має відрізнятися. За словами лікарки, у котів стрес, зазвичай, проходить кілька стадій і не завжди проявляється різко, тому тут власникам важливо відрізняти короткочасну емоційну реакцію від затяжного порушення поведінки. Якщо стан тварини не минає або поглиблюється, це сигнал про проблему.

Спочатку іде перша шокова реакція "бий, біжи або завмри". У котів найчастіше це агресія або заціпеніння. Якщо це просто зміна настрою, кіт швидко повертається у стан рівноваги. Якщо ж стан затягується і має кілька стадій - збудження, а потім гальмування, то це вже ознаки стресу

- пояснює Єлизавета Бабій.

Єлизавета Бабій розповіла, що після гострої реакції у кота може настати фаза так званої компенсації. В цей період часто з’являються поведінкові зміни і частину з них, власники сприймають як "шкідливість", хоча насправді  це і є сигнал про внутрішню напругу.

Коти можуть почати ховатися, шукати місце, схоже на нору, або навпаки псувати речі. Також, дуже частим проявом є гіпергрумінг, коли кіт вилизує себе до випадіння шерсті й навіть до запалення шкіри. Інші можуть почати ходити повз лоток або демонстративно справляти потреби не там, де треба. Це теж спосіб показати, що тварина не справляється зі стресом

- розповіла ветеринарна лікарка.

Як проявляється стрес у собак

Собаки реагують інакше, каже лікарка. Крім того, у них стрес, зазвичай, можна помітити одразу. Водночас, якщо говорити про хронічний, а не різкий стрес, то собаки можуть навіть час від часу повертатись у звичну поведінку.

Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20.12.25, 20:00 • 112910 переглядiв

Собака частіше одразу показує страх, і може ховатися, притискати хвіст, скавчати або проявляти агресію. Вона може відмовлятися від їжі та не реагувати навіть на улюблені іграшки. Але,зазвичай, через кілька днів може різко повернутися до нормального стану. Дуже важливо в цей період більше спілкуватися з собакою і підтримувати її

- підкреслює Єлизавета Бабій.Як заспокоїти собаку чи кота при стресі.

Власник може допомогти тварині самостійно, якщо мова не про критичний стан. Для котів треба зменшити подразники і дати час на адаптацію, тоді як для собак важливо підтримувати контакт і багато та спокійно з ними розмовляти.

Якщо кіт агресивний, йому треба просто дати 10-15 хвилин на адаптацію. Закрити вікна, двері і дозволити обстежити територію. Із собакою потрібно працювати через контакт, тобто говорити спокійно, хвалити навіть за мінімальну реакцію. Головне, не обмежувати рух різко і не посилювати страх

- радить ветеринарна лікарка.

Коли потрібно звернутися до ветеринара при стресі у тварин

Втім, є симптоми, які потребують негайного звернення до ветеринара. Особливо це стосується котів, у яких стрес може швидко перейти в небезпечний стан. Серед тривожних ознак - це порушення дихання, синій язик або повна втрата контролю над поведінкою.

Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара10.12.25, 19:30 • 39440 переглядiв

Якщо кіт дихає з відкритою пащею, язик стає синім чи фіолетовим, дихання гучне і часте, то це вже загрозливий стан. Якщо тварина не контролює себе, б’ється в двері чи вікна або проявляє агресію на все навколо, то потрібно терміново їхати в клініку. Кров із вух після гучного звуку - це теж негайний привід для допомоги, адже це свідчить про те, що не витримали вушні перепонки

- наголошує фахівчиня.

Хронічний стрес у домашніх тварин - чим небезпечний

Хронічний стрес, за словами ветеринарки, може призводити до серйозних захворювань. Особливо вразливі до цього коти. Проблеми можуть торкатися сечової системи, підшлункової залози та навіть гормонального фону.

"У котів на фоні стресу часто виникають цистит, панкреатит, гастрит. Може розвинутися навіть стресовий цукровий діабет. Якщо кіт не їсть більше доби, то це вже критично. Тому при будь-яких тривалих змінах поведінки краще не затягувати і звернутися до лікаря" - підкреслює Єлизавета Бабій.

Фахівчиня наголошує: уважність до змін у поведінці - це головний інструмент власника. Якщо тварина різко змінюється, це завжди привід насторожитися. Раннє реагування допоможе уникнути серйозних ускладнень і зберегти здоров’я улюбленця.

Алла Кіосак

ЛайфхакиПублікації
Тварини