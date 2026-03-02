Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про посилення консульської підтримки українців на Близькому Сході. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч громадян України, інформації про їх поранення чи загибель немає.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українська дипломатія активно відстежує розвиток подій на Близькому Сході після загострення безпекової ситуації довкола Ірану та посилює консульську підтримку громадян України в регіоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал МЗС України.
Найважливіше для нас — безпека наших громадян. На доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців
За його словами, консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України, а дипломатичні установи взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.
Сибіга також наголосив, що станом на цей час немає інформації про поранення чи загибель громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Водночас, за словами міністра, відомо про труднощі з вильотом у країнах, де закрито повітряний простір.
Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації
Очільник МЗС повідомив, що у співпраці з європейськими партнерами вже вдалося перемістити частину українців суходолом до безпечних місць, зокрема до Єгипту.
Крім того, міністр поінформував, що станом на ранок 2 березня на цілодобову "гарячу лінію" МЗС надійшло близько трьох десятків звернень, які переважно стосувалися відтермінування рейсів.
Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України
Сибіга закликав українців, які перебувають у країнах регіону, дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.
Додатково
Громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу за такими контактами:
- цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected];
- детальні контакти Посольств України по окремих країнах можете знайти на сторінці інтерактивної карти МЗС: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що Україна реагуватиме на звернення українців щодо евакуації з країн Близького Сходу. МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.