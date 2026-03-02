$43.100.11
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 3180 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 7752 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 5704 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 9286 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 12974 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 22736 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15476 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39518 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72576 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про посилення консульської підтримки українців на Близькому Сході. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч громадян України, інформації про їх поранення чи загибель немає.

Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що українська дипломатія активно відстежує розвиток подій на Близькому Сході після загострення безпекової ситуації довкола Ірану та посилює консульську підтримку громадян України в регіоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram-канал МЗС України.

Найважливіше для нас — безпека наших громадян. На доручення Президента України МЗС працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тисяч українців 

- зазначив глава МЗС.

За його словами, консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України, а дипломатичні установи взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.

Сибіга також наголосив, що станом на цей час немає інформації про поранення чи загибель громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Водночас, за словами міністра, відомо про труднощі з вильотом у країнах, де закрито повітряний простір.

Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації 

— зауважив він.

Очільник МЗС повідомив, що у співпраці з європейськими партнерами вже вдалося перемістити частину українців суходолом до безпечних місць, зокрема до Єгипту.

Крім того, міністр поінформував, що станом на ранок 2 березня на цілодобову "гарячу лінію" МЗС надійшло близько трьох десятків звернень, які переважно стосувалися відтермінування рейсів.

Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України 

- заявив дипломат.

Сибіга закликав українців, які перебувають у країнах регіону, дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.

Додатково

Громадяни можуть отримати інформацію та консульську допомогу за такими контактами:

  • цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588, email: [email protected];
    • детальні контакти Посольств України по окремих країнах можете знайти на сторінці інтерактивної карти МЗС: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

      Нагадаємо

      Президент Зеленський повідомив, що Україна реагуватиме на звернення українців щодо евакуації з країн Близького Сходу. МЗС рекомендує утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

      Олександра Василенко

