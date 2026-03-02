$43.210.00
1 березня, 20:23 • 19064 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 32135 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 31794 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 37897 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 51019 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 62955 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 68805 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 77292 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 79702 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 74754 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Саудівській Аравії сталася пожежа після ймовірного удару безпілотника, її взято під контроль. Нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, двоє робітників поранені.

НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ
скріншот з відео

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі Saudi Aramco у Саудівській Аравії після ймовірного удару безпілотника, її взято під контроль. Також нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, двоє робітників поранені. Про це повідомляють The Times of Israel та CNN, пише УНН.

Деталі

Невелику ізольовану пожежу на нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Рас-Таннурі у Саудівській Аравії взято під контроль після передбачуваного удару безпілотника, який стався раніше вранці, повідомляє кореспондент Semafor у публікації у X з посиланням на джерела.

Великий нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, що падали, рано вранці в понеділок, про що повідомило державне Kuwait News Agency.

Двоє робітників нафтопереробного заводу в Міна-ель-Ахмаді дістали поранення внаслідок вибуху і були доставлені до лікарні з незначними травмами, повідомив прессекретар Ганем Аль-Отаїбі в пресрелізі, цитованому агентством.

Виробництво на заводі, потужність якого, за даними Кувейтської національної нафтової компанії, становить 346 000 барелів на добу, не постраждало.

"Аварійні бригади негайно приступили до своїх обов'язків після інциденту, активувавши план швидкого реагування і вживши всіх необхідних запобіжних заходів для забезпечення безпеки персоналу та об'єктів, які не зазнали матеріальних збитків", - додав Аль-Отаїбі.

Близький Схід прокинувся від хвилі нових ударів - що потрібно знати02.03.26, 08:22 • 2952 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Енергетика
Саудівська Аравія
Кувейт