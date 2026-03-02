НПЗ Saudi Aramco у Саудівській Аравії постраждав від ймовірного удару дрона, НПЗ у Кувейті від уламків - ЗМІ

скріншот з відео

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі Saudi Aramco у Саудівській Аравії після ймовірного удару безпілотника, її взято під контроль. Також нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, двоє робітників поранені. Про це повідомляють The Times of Israel та CNN, пише УНН.

Деталі

Невелику ізольовану пожежу на нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Рас-Таннурі у Саудівській Аравії взято під контроль після передбачуваного удару безпілотника, який стався раніше вранці, повідомляє кореспондент Semafor у публікації у X з посиланням на джерела.

Великий нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, що падали, рано вранці в понеділок, про що повідомило державне Kuwait News Agency.

Двоє робітників нафтопереробного заводу в Міна-ель-Ахмаді дістали поранення внаслідок вибуху і були доставлені до лікарні з незначними травмами, повідомив прессекретар Ганем Аль-Отаїбі в пресрелізі, цитованому агентством.

Виробництво на заводі, потужність якого, за даними Кувейтської національної нафтової компанії, становить 346 000 барелів на добу, не постраждало.

"Аварійні бригади негайно приступили до своїх обов'язків після інциденту, активувавши план швидкого реагування і вживши всіх необхідних запобіжних заходів для забезпечення безпеки персоналу та об'єктів, які не зазнали матеріальних збитків", - додав Аль-Отаїбі.

