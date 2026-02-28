Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
Київ • УНН
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Хаменеї був однією з цілей ударів, результати яких невідомі.
Внаслідок ударів США і Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї в Тегерані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
Деталі
За словами ізраїльського чиновника, Хаменеї був одним з кількох високопоставлених іранських лідерів, які стали мішенями ударів США і Ізраїлю сьогодні вранці, хоча результати цих ударів залишаються неясними.
Фото наслідків удару опублікував в соцмережі "Х" журналіст The New York Times Крістіан Тріберт.
Контекст
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану. Головною причиною атаки він назвав необхідність забезпечити спокій американських громадян, а також те, що терористичний режим Ірану ніколи не повинен мати ядерну зброю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.