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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25356 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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20-річну українську модель знайшли у важкому стані в Дубаї: у МЗС розповіли всі деталі

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Як не стати жертвою зламу в Telegram: поради від Мінцифри

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Трамп показав відео з ШІ: як може виглядати Газа з хмарочосами і Tesla

Дональд Трамп опублікував 30-секундне відео, створене штучним інтелектом, яке показує трансформацію Гази в розкішний курорт. На відео зображено пляжі, хмарочоси, Tesla та навіть будівлю "Trump Gaza".

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Біткоїн обвалився до 6-тижневого мінімуму: яка причина

Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.

Економіка • 25 лютого, 08:36 • 30837 перегляди

Хакери з КНДР викрали $1,5 млрд з дубайської криптобіржі під час переказу активів

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Новини Світу • 24 лютого, 16:22 • 25352 перегляди

Три нафтові танкери загадково постраждали від вибухів у Середземному морі

За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.

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Орбан знову заявив, що Україна може стати "Афганістаном" для ЄС

Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.

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Судновласники з ЄС та США продали 230 застарілих танкерів підставним компаніям для обходу санкцій росією. Більше половини суден продали грецькі компанії за $3,7 млрд.

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Окружний суд Кельна заборонив мережі Aldi Süd продавати шоколад під назвою "дубайський", який виготовляється в Туреччині. Таку назву можуть мати лише солодощі, вироблені безпосередньо в Дубаю.

Економіка • 15 січня, 16:17 • 44479 перегляди

Понад 50 суден російського "тіньового флоту" належать дубайським компаніям - Yle

Корабель Eagle S, який пошкодив електрокабель Estlink 2, належить дубайській компанії. Виявлено, що в Дубаї зареєстровано 55 суден російського "тіньового флоту".

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Світ зустрічає Новий рік (фото)

Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.

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Зброя в обмін на нафту: як постачається зброя до росії оминаючи санкції

Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.

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Світове споживання вугілля встановить новий рекорд у 2024 році

МЕА прогнозує історичний максимум використання вугілля у 2024 році, незважаючи на кліматичні застереження. Китай залишається найбільшим споживачем, використовуючи 4,9 млрд тонн вугілля.

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Банки ОАЕ масово блокують та затримують платежі російським компаніям через санкції

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23 народних депутати пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Петро Порошенко став лідером антирейтингу з 65% пропущених голосувань, випередивши навіть нардепів-втікачів з ОПЗЖ.

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В Дубаї пройшла зустріч "ядерного клубу"

США, Росія, Британія, Франція та Китай зустрілися в Дубаї для обговорення ядерних доктрин під головуванням КНР. Сторони провели консультації для покращення взаєморозуміння та уникнення прорахунків.

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Google розкрив найпопулярніші пошукові запити українців у 2024 році

"Графік відключення світла" став найпопулярнішим запитом українців у Google у 2024 році. Серед інших топ-запитів - "Євро 2024", Олександр Сирський, "20 днів у Маріуполі" та EcoFlow.

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Плани на відновлення польотів в Україну: які компанії висловлювали зацікавленість

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AirBaltic розробила план швидкого відновлення польотів в Україну

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план швидкого відновлення польотів в Україну після відкриття повітряного простору. Компанія планує перенести потужності з інших напрямків та базувати літаки в українських аеропортах.

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В ОАЕ затримали трьох підозрюваних у вбивстві ізраїльського рабина

В ОАЕ заарештували трьох осіб за підозрою у вбивстві 28-річного рабина Цві Когана з руху "Хабад". Тіло рабина знайшли в місті Аль-Айн після його зникнення в четвер.

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Литва планує перейти на 100% "зелену" електроенергію до 2030 року

Міністр довкілля Литви заявив про повний перехід національної електромережі на відновлювані джерела до 2030 року. Країна вже збільшила потужність сонячної та вітрової енергетики вчетверо з 2020 року.

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Країни та компанії ігнорують більшу частину звітів ООН про викиди метану

ООН повідомила про понад 1200 витоків метану в нафтогазовому секторі, але лише 15 випадків отримали реакцію. Супутникові дані показують, що реальні викиди в 10 разів перевищують попередні оцінки.

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Німеччина закриває усі генконсульства Ірану: 32 дипломата мають залишити країну

Глава МЗС Німеччини оголосила про закриття трьох іранських консульств у відповідь на страту Джамшида Шармахда. 32 співробітники консульств мають залишити країну, якщо не мають німецького громадянства.

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В Ірані стратили 69-річного Джамшида Шармагда за звинуваченням у теракті 2008 року в Ширазі. Amnesty International заявляє про несправедливий суд та вимушені зізнання, а ЄС засуджує страту.

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Олена Розенблат не задекларувала квартиру та готельний номер в Дубаї. Вона також приховала дохід від оренди та продажу нерухомості на $359 тис.

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Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів та рацій після серії вибухів у Лівані. Авіакомпанія також призупинила рейси до Лівану, Іраку та Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

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Українці купують нерухомість за кордоном: найпопулярніші напрямки та можливості для інвесторів

Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.

Економіка • 26 липня, 06:36 • 246888 перегляди