Литва планує перейти на 100% "зелену" електроенергію до 2030 року

Міністр довкілля Литви заявив про повний перехід національної електромережі на відновлювані джерела до 2030 року. Країна вже збільшила потужність сонячної та вітрової енергетики вчетверо з 2020 року.