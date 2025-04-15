Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку знайшли в Дубаї з травмами після падіння, прийшла до тями після операції. Її стан стабільний, але потребує тривалого лікування.
20-річну Марію Ковальчук знайшли у важкому стані та госпіталізували. Поліція розслідує обставини травмування, розглядають версію падіння з висоти.
У Мінцифри розповіли про поширені шахрайства в Telegram та надали рекомендації, як убезпечити свій акаунт від фішингових атак і захистити особисті дані.
Засновник Telegram, якого звинувачують у співучасті у злочинній діяльності, покинув Францію з дозволу суду. ЗМІ повідомляють, що Дуров їде до Дубаю.
В Україні зростає кількість кібершахрайств. Експерти радять бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати надійні антивірусні програми для захисту своїх фінансів.
Дональд Трамп опублікував 30-секундне відео, створене штучним інтелектом, яке показує трансформацію Гази в розкішний курорт. На відео зображено пляжі, хмарочоси, Tesla та навіть будівлю "Trump Gaza".
Біткоїн досяг 6-тижневого мінімуму через заяву Трампа про нові тарифи та хакерську атаку на біржу Bybit з втратою $1,5 млрд. Криптовалютний ринок демонструє загальне падіння, включаючи Ethereum, XRP та інші альткоїни.
Криптобіржа Bybit втратила $1,5 млрд через хакерську атаку під час переміщення Ethereum між гаманцями. За даними Arkham Intelligence, за зломом стоїть північнокорейська група Lazarus.
За останній місяць у Середземному морі зафіксовано три випадки пошкодження нафтових танкерів вибухами. Інциденти сталися біля берегів Італії, Туреччини та Лівії, причини вибухів наразі невідомі.
Прем'єр Угорщини заявив, що війна в Україні може стати "Афганістаном" для ЄС. За його словами, складність полягає в тому, як переконати рф припинити війну.
Судновласники з ЄС та США продали 230 застарілих танкерів підставним компаніям для обходу санкцій росією. Більше половини суден продали грецькі компанії за $3,7 млрд.
Окружний суд Кельна заборонив мережі Aldi Süd продавати шоколад під назвою "дубайський", який виготовляється в Туреччині. Таку назву можуть мати лише солодощі, вироблені безпосередньо в Дубаю.
Корабель Eagle S, який пошкодив електрокабель Estlink 2, належить дубайській компанії. Виявлено, що в Дубаї зареєстровано 55 суден російського "тіньового флоту".
Країни по всьому світу розпочали святкування Нового 2025 року. В Дубаї влаштували грандіозний феєрверк біля Бурдж Халіфа, у Дамаску також святкують, а в Пуерто-Ріко сталося масове відключення електроенергії.
Хоссейн Шамхані організував схему бартеру іранської зброї на російську нафту через мережу підставних компаній. Його фірми контролюють понад 25% поставок зброї з Ірану до росії в обхід санкцій.
МЕА прогнозує історичний максимум використання вугілля у 2024 році, незважаючи на кліматичні застереження. Китай залишається найбільшим споживачем, використовуючи 4,9 млрд тонн вугілля.
Банки ОАЕ посилили перевірки платежів російських компаній після нових санкцій США проти 50 банків рф. Термін проведення платежів зріс до 30 днів, а деякі кошти "зависають" або губляться.
23 народних депутати пропустили понад 50% голосувань у Верховній Раді. Петро Порошенко став лідером антирейтингу з 65% пропущених голосувань, випередивши навіть нардепів-втікачів з ОПЗЖ.
США, Росія, Британія, Франція та Китай зустрілися в Дубаї для обговорення ядерних доктрин під головуванням КНР. Сторони провели консультації для покращення взаєморозуміння та уникнення прорахунків.
"Графік відключення світла" став найпопулярнішим запитом українців у Google у 2024 році. Серед інших топ-запитів - "Євро 2024", Олександр Сирський, "20 днів у Маріуполі" та EcoFlow.
Кілька міжнародних авіакомпаній висловили готовність відновити рейси в Україну за умови покращення безпеки. УНН зібрав заяви тих, хто вже розглядає можливості польотів при належних гарантіях безпеки.
Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план швидкого відновлення польотів в Україну після відкриття повітряного простору. Компанія планує перенести потужності з інших напрямків та базувати літаки в українських аеропортах.
В ОАЕ заарештували трьох осіб за підозрою у вбивстві 28-річного рабина Цві Когана з руху "Хабад". Тіло рабина знайшли в місті Аль-Айн після його зникнення в четвер.
Міністр довкілля Литви заявив про повний перехід національної електромережі на відновлювані джерела до 2030 року. Країна вже збільшила потужність сонячної та вітрової енергетики вчетверо з 2020 року.
ООН повідомила про понад 1200 витоків метану в нафтогазовому секторі, але лише 15 випадків отримали реакцію. Супутникові дані показують, що реальні викиди в 10 разів перевищують попередні оцінки.
Глава МЗС Німеччини оголосила про закриття трьох іранських консульств у відповідь на страту Джамшида Шармахда. 32 співробітники консульств мають залишити країну, якщо не мають німецького громадянства.
В Ірані стратили 69-річного Джамшида Шармагда за звинуваченням у теракті 2008 року в Ширазі. Amnesty International заявляє про несправедливий суд та вимушені зізнання, а ЄС засуджує страту.
Олена Розенблат не задекларувала квартиру та готельний номер в Дубаї. Вона також приховала дохід від оренди та продажу нерухомості на $359 тис.
Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів та рацій після серії вибухів у Лівані. Авіакомпанія також призупинила рейси до Лівану, Іраку та Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.