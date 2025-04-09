В Иране казнили немецко-иранского гражданина по обвинению в терроризме

В Иране казнили 69-летнего Джамшида Шармагда по обвинению в теракте 2008 года в Ширазе. Amnesty International заявляет о несправедливом суде и вынужденных признаниях, а ЕС осуждает казнь.