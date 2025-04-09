Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с травмами после падения, пришла в сознание после операции. Ее состояние стабильное, но требует длительного лечения.
20-летнюю Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии и госпитализировали. Полиция расследует обстоятельства травмирования, рассматривают версию падения с высоты.
В Минцифры рассказали о распространенных мошенничествах в Telegram и предоставили рекомендации, как обезопасить свой аккаунт от фишинговых атак и защитить личные данные.
Основатель Telegram, обвиняемый в соучастии в преступной деятельности, покинул Францию с разрешения суда. СМИ сообщают, что Дуров уезжает в Дубай.
В Украине растет количество кибермошенничеств. Эксперты советуют быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать надежные антивирусные программы для защиты своих финансов.
Дональд Трамп опубликовал 30-секундное видео, созданное искусственным интеллектом, которое показывает трансформацию Газы в роскошный курорт. На видео изображены пляжи, небоскребы, Tesla и даже здание «Trump Gaza».
Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
За последний месяц в Средиземном море зафиксировано три случая повреждения нефтяных танкеров взрывами. Инциденты произошли у берегов Италии, Турции и Ливии, причины взрывов пока неизвестны.
Премьер Венгрии заявил, что война в Украине может стать «Афганистаном» для ЕС. По его словам, сложность заключается в том, как убедить РФ прекратить войну.
Судовладельцы из ЕС и США продали 230 устаревших танкеров подставным компаниям для обхода санкций россией. Более половины судов продали греческие компании за $3,7 млрд.
Окружной суд Кельна запретил сети Aldi Süd продавать шоколад под названием "дубайский", который изготавливается в Турции. Такое название могут иметь только сладости, произведенные непосредственно в Дубае.
Корабль Eagle S, который повредил электрокабель Estlink 2, принадлежит дубайской компании. Выявлено, что в Дубае зарегистрировано 55 судов российского "теневого флота".
Страны по всему миру начали праздновать Новый 2025 год. В Дубае устроили грандиозный фейерверк возле Бурдж-Халифа, в Дамаске также празднуют, а в Пуэрто-Рико произошло массовое отключение электроэнергии.
МЭА прогнозирует исторический максимум использования угля в 2024 году, несмотря на климатические предостережения. Китай остается крупнейшим потребителем, используя 4,9 млрд тонн угля.
Банки ОАЭ усилили проверки платежей российских компаний после новых санкций США против 50 банков рф. Срок проведения платежей вырос до 30 дней, а некоторые средства "зависают" или теряются.
23 народных депутата пропустили более 50% голосований в Верховной Раде. Петр Порошенко стал лидером антирейтинга с 65% пропущенных голосований, опередив даже беглых нардепов из ОПЗЖ.
США, Россия, Великая Британия, Франция и Китай встретились в Дубае для обсуждения ядерных доктрин под председательством КНР. Стороны провели консультации для улучшения взаимопонимания и избежания просчетов.
«График отключения света» стал самым популярным запросом украинцев в Google в 2024 году. Среди других топ-запросов - «Евро 2024», Александр Сырский, «20 дней в Мариуполе» и EcoFlow.
Несколько международных авиакомпаний выразили готовность возобновить рейсы в Украину при условии улучшения безопасности. УНН собрал заявления тех, кто уже рассматривает возможности полетов при надлежащих гарантиях безопасности.
Латвийская авиакомпания AirBaltic разработала план быстрого возобновления полетов в Украину после открытия воздушного пространства. Компания планирует перенести мощности с других направлений и базировать самолеты в украинских аэропортах.
В ОАЭ арестовали трех человек по подозрению в убийстве 28-летнего раввина Цви Когана из движения «Хабад». Тело раввина нашли в городе Аль-Айн после его исчезновения в четверг.
Министр окружающей среды Литвы заявил о полном переходе национальной электросети на возобновляемые источники до 2030 года. Страна уже увеличила мощность солнечной и ветровой энергетики вчетверо с 2020 года.
ООН сообщила о более 1200 утечек метана в нефтегазовом секторе, но только 15 случаев получили реакцию. Спутниковые данные показывают, что реальные выбросы в 10 раз превышают предыдущие оценки.
Глава МИД Германии объявила о закрытии трех иранских консульств в ответ на казнь Джамшида Шармахда. 32 сотрудника консульств должны покинуть страну, если не имеют немецкого гражданства.
В Иране казнили 69-летнего Джамшида Шармагда по обвинению в теракте 2008 года в Ширазе. Amnesty International заявляет о несправедливом суде и вынужденных признаниях, а ЕС осуждает казнь.
Елена Розенблат не задекларировала квартиру и гостиничный номер в Дубае. Она также скрыла доход от аренды и продажи недвижимости на $359 тыс.
Emirates Airlines запретила перевозку пейджеров и раций после серии взрывов в Ливане. Авиакомпания также приостановила рейсы в Ливан, Ирак и Иран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Эксперт назвала самые популярные направления для покупки недвижимости за рубежом и возможности для инвесторов.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.