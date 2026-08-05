ФБР под руководством Пателя налаживает беспрецедентные связи с Китаем и рф — СМИ

Федеральное бюро расследований США наладило новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и россии для борьбы с кибермошенничеством, незаконным оборотом фентанила, сексуальной эксплуатацией детей и другими видами транснациональной преступности. Об этом заявил директор ФБР Каш Пательня в интервью Reuters, передает УНН.

Детали

По словам Пателя, в течение последнего года ФБР начало сотрудничать с государствами, которые он назвал "нетрадиционными партнерами". Взаимодействие носит избирательный характер и касается лишь конкретных видов международной преступности.

В рамках сотрудничества представители китайских правоохранительных органов посещали США, а агенты ФБР ездили в Китай для совместной работы над уголовными делами и обмена разведывательной информацией.

Кроме того, американские и китайские правоохранители проводили совместные рейды, задержания и розыскные операции.

В конце июля Патель посетил Пекин. По информации представителей ФБР, аналогичный визит в россию предварительно запланирован на октябрь.

"Это новые отношения, которые динамично развиваются, и мы хорошо осознаем их враждебный подход во многих вопросах. Они не собираются его прекращать, но если мы можем добиться побед для Америки, то должны взаимодействовать", — заявил Патель.

В ФБР такие форматы сотрудничества называют "рабочими группами". В то же время они вызвали обеспокоенность среди представителей американской контрразведки из-за рисков передачи конфиденциальной информации о внутренней безопасности государствам, которые США считают своими стратегическими противниками.

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Совместные операции с Китаем

По словам директора ФБР, сотрудничество с Китаем охватывает четыре основных направления: борьбу с кибермошенничеством, насильственными преступлениями против детей, незаконным оборотом наркотиков и розыск беглецов.

В мае ФБР, Министерство общественной безопасности Китая и полиция Дубая провели совместную операцию против центра кибермошенничества в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным ФБР, в результате операции задержали около 300 человек, изъяли 300 млн долларов и освободили тысячи работников, ставших жертвами торговли людьми.

Также в июне китайские правоохранительные органы совместно с представительством ФБР в Омахе ликвидировали международную сеть распространения материалов о сексуальном насилии над детьми. Во время операции задержали 16 подозреваемых.

По меньшей мере одного подозреваемого, который находился в Китае и обвинялся в тяжких насильственных преступлениях, вернули в Соединенные Штаты.

Сотрудничество по фентанилу

Расширение взаимодействия происходит после многих лет напряженности между Вашингтоном и Пекином. Американские власти неоднократно обвиняли Китай в недостаточном противодействии производству химических прекурсоров, которые используют для изготовления синтетического опиоида фентанила.

Государственный секретарь США Марко Рубио осторожно оценил результаты такого сотрудничества. По его словам, в вопросе контроля за прекурсорами фентанила стороны достигли определенного прогресса, однако нынешние результаты пока не соответствуют ожиданиям Вашингтона.

Патель заявил, что модель взаимодействия с Китаем и Россией в дальнейшем могут применять для сотрудничества с другими государствами, адаптируя ее к конкретным угрозам.

"Тот факт, что мы сделали это с Китаем, когда все говорили: "Не делайте этого" и "Вы не сможете этого сделать", показывает, чего мы можем достичь в сотрудничестве почти с кем угодно", — отметил директор ФБР.