На каком этапе находится запуск антибаллистического щита Freyja: в Fire Point раскрыли детали

Украинская оборонная компания Fire Point начала интеграцию европейских технологий в новую систему противоракетной обороны Freyja. Об этом CEO и CTO компании Ирина Терех рассказала в интервью Reuters, пишет УНН.

Проект Freyja, который должен обеспечить перехват российской баллистики, строится на основе ракеты-перехватчика FP-7.x от Fire Point, остальные компоненты системы предоставляют европейские оборонные компании. По словам Терех, к проекту уже присоединились 13 промышленных партнеров.

В настоящее время создание целостной системы находится на этапе интеграции компонентов.

"Мы находимся на самом интенсивном и одновременно самом сложном этапе — окончательного объединения всех компонентов: радаров наблюдения, радаров сопровождения и систем наведения", — рассказала Терех.

Официально проект по созданию совместного европейского противобаллистического щита стартовал 13 июля, когда Украина и еще 9 европейских стран подписали декларацию Антибаллистической коалиции. Тогда к нему присоединились 12 оборонных компаний, среди которых Eurosam, Leonardo, Thales и Saab. На сегодняшний день их число выросло и, по словам Терех, количество промышленных партнеров может увеличиться примерно до 20, что нарастит производственные мощности.

От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA

Терех рассказала, что компании-участницы будут финансировать исследования и разработки, пока не будет достигнут минимально жизнеспособный продукт (MVP), что, по ее словам, будет означать успешный перехват баллистической ракеты.

Норвежская компания Kongsberg работает над командным центром, который будет интегрировать все различные системы. Ранее сообщалось, что немецкая компания Diehl Defence, производящая головки самонаведения для собственной системы ПВО IRIS-T, будет поставлять систему наведения. Представитель Diehl подтвердил Reuters, что компания ведет переговоры с Fire Point, но отказался раскрывать детали.

Особенность проекта заключается в том, что Freyja будет использовать архитектуру с открытым исходным кодом, и это позволит заменять различные опции, такие как, например, радар Weibel на радар производства Saab. Как ранее объяснял главный конструктор и соучредитель Fire Point Денис Штилерман, такая открытость позволит странам-партнерам использовать отечественные технологии, например радары или командные центры. Это также уменьшает зависимость от конкретного производителя.

Противобаллистическая система Freyja должна стать аналогом Patriot в плане поражения баллистических целей, но получить более массовое производство и быть дешевле. По словам Ирины Терех, компания планирует осуществить первый успешный перехват ракеты до середины 2027 года.

Штилерман заявил, что противоракетный щит FREYJA не будет зависеть от перехватчиков исключительно производства Fire Point