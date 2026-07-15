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Техника

Штилерман заявил, что противоракетный щит FREYJA не будет зависеть от перехватчиков исключительно производства Fire Point

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Сооснователь Fire Point Денис Штилерман заявил, что проект FREYJA будет строиться на открытой архитектуре, позволяя странам-партнерам использовать собственные компоненты. Компания готова делиться технологиями и открывать производство ракет за рубежом.

Штилерман заявил, что противоракетный щит FREYJA не будет зависеть от перехватчиков исключительно производства Fire Point
Денис Штилерман

Протибаллистическая защита FREYJA будет строиться на открытой архитектуре, страны-партнеры смогут использовать собственные технологические компоненты. Более того, как заявил в интервью сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, проект не будет зависеть от ракеты-перехватчика FP-7.x, исключительно производства украинской компании, пишет УНН

Проект FREYJA, к реализации которого официально присоединились девять европейских стран, будет строиться на принципах открытой архитектуры и с возможностью использования различных, взаимозаменяемых компонентов, необходимых для полного развертывания системы. 

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"Это будет совместный продукт, потому что есть не одна головка, а две головки самонаведения, которые могут быть использованы. Есть куча радаров, которые могут быть использованы. Куча командных центров. И мы просто делаем на открытой архитектуре. Некоторые страны, например, не желают покупать в других странах команд-центры, если у них есть свои. Хорошо, мы открыты, давайте интегрироваться. Давайте ваши проприетарные протоколы (протоколы, ограничивающие совместимость продуктов разных производителей - ред.) открывайте, мы будем в них интегрироваться и все", - пояснил Штилерман. 

Главный конструктор Fire Point добавил, что очень спокойно относится к любой Intellectual Property (интеллектуальной собственности), особенно в эпоху искусственного интеллекта. Он также пояснил, что в случае, если по каким-то причинам  Fire Point не сможет изготавливать ракеты или будет изготавливать недостаточное количество – компания, которая проявит заинтересованность в изготовлении перехватчиков для системы FREYJA, сможет получить необходимую техническую документацию и запустить производство, заплатив за использование интеллектуальной собственности. 

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"Я очень спокойно отношусь к любому IP, которое сейчас есть. Эра искусственного интеллекта идет, и все компании сидят на своем IP. И мы всех разоружаем тем, что мы говорим: окей, мы открываем свой IP, смотрите, как все сделано. Более того, мы готовы открывать предприятия по изготовлению этих ракет, чтобы они не зависели от Украины, от компании Fire Point. Потому что мы готовы делиться", - подчеркнул Штилерман. 

В то же время он подчеркнул, что FP-7.x является ракетой, которая способна совершать более дальние перехваты и имеет большую боевую часть. Кроме того, она значительно дешевле аналогов. Перехватчик от Fire Point стоит без "сикера" (seeker), то есть головки самонаведения, полмиллиона долларов, а с "сикером" будет стоить 750-800 тысяч, против нескольких миллионов долларов. 

По словам Штилермана, скорость реализации проекта зависит от скорости действий европейских партнеров. Но договоренности, которые уже достигнуты между Украиной и другими государствами, открыли путь к получению разрешений на экспорт и раскрытие технологий. Следующим этапом станет интеграция всех компонентов системы: ракеты, головок самонаведения, радаров, командных центров и так далее.

Напомним

13 июля в Париже Украина и еще 9 европейских стран подписали декларацию о создании Противобаллистической коалиции. К разработке FREYJA от Украины будет привлечена украинская оборонная компания Fire Point, которая разработала ракету-перехватчик FP-7.х. Европейских партнеров будут представлять: Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran и Destinus. Они предоставят необходимые для построения полноценной системы ПВО компоненты, которые будут интегрированы с украинской ракетой.  

Юлия Мельник

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
ИИ (искусственный интеллект)
Париж
Украина