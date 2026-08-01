Продолжение "Барби" оказалось под угрозой из-за задержки с соглашениями со звездами и режиссером
Киев • УНН
Warner Bros. не может договориться о продолжении фильма с режиссером и актерами. Если соглашения не заключат до декабря, права вернутся к Mattel.
Студия Warner Bros. пока не смогла договориться об участии в продолжении фильма «Барби» с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом. У студии есть время до декабря, чтобы заключить соответствующие соглашения. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
Детали
По информации The New York Times, Warner Bros. ведет переговоры с главными участниками фильма, предлагая им долю прибыли в случае достижения лентой определенных кассовых показателей. В то же время, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав не одобрил предложенное соглашение, считая его «слишком щедрым».
Впрочем, по словам издания, представитель Warner Bros. опроверг такую характеристику ситуации и сообщил, что представители актеров отклонили предложение, сделанное в мае, и пока не предоставили встречного.
У нас есть соглашение о правах с Mattel, и мы сделали ряд крупных предложений, чтобы попытаться завершить соглашения по созданию следующего фильма о Барби. К сожалению, нам пока не удалось достичь соглашения
Если до декабря стороны не договорятся, тогда права на продолжение фильма вернутся к Mattel.
Напомним
Кассовые сборы американского фильма «Барби» преодолели отметку $1 млрд в мировом прокате. Кинокартина достигла результата чуть более чем за две недели премьеры.