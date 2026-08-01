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Продолжение "Барби" оказалось под угрозой из-за задержки с соглашениями со звездами и режиссером

Киев • УНН

 • 204108 просмотра

Warner Bros. не может договориться о продолжении фильма с режиссером и актерами. Если соглашения не заключат до декабря, права вернутся к Mattel.

Продолжение "Барби" оказалось под угрозой из-за задержки с соглашениями со звездами и режиссером

Студия Warner Bros. пока не смогла договориться об участии в продолжении фильма «Барби» с режиссером Гретой Гервиг и актерами Марго Робби и Райаном Гослингом. У студии есть время до декабря, чтобы заключить соответствующие соглашения. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

По информации The New York Times, Warner Bros. ведет переговоры с главными участниками фильма, предлагая им долю прибыли в случае достижения лентой определенных кассовых показателей. В то же время, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав не одобрил предложенное соглашение, считая его «слишком щедрым».

Впрочем, по словам издания, представитель Warner Bros. опроверг такую характеристику ситуации и сообщил, что представители актеров отклонили предложение, сделанное в мае, и пока не предоставили встречного.

У нас есть соглашение о правах с Mattel, и мы сделали ряд крупных предложений, чтобы попытаться завершить соглашения по созданию следующего фильма о Барби. К сожалению, нам пока не удалось достичь соглашения

- заявили сопредседатели студии Пэм Абди и Майкл Де Лука.

Если до декабря стороны не договорятся, тогда права на продолжение фильма вернутся к Mattel.

Напомним

Кассовые сборы американского фильма «Барби» преодолели отметку $1 млрд в мировом прокате. Кинокартина достигла результата чуть более чем за две недели премьеры.

Алла Киосак

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