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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27189 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов: россия не будет существенно сокращать армию после войны

По словам руководителя ГУР, россия не будет значительно уменьшать численность армии после войны, поскольку это противоречит ее оборонной стратегии. После завершения боевых действий высвободится большой бюджет.

Война • 5 апреля, 23:49 • 10662 просмотра

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что во время войны не стоит открывать всю правду, поскольку сознание людей может быть не готово к жесткой реальности.

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В Украине появилась первая мечеть для военных-мусульман: на открытии был Буданов

По инициативе ГУР Минобороны в Украине открыта первая мечеть для военнослужащих-мусульман «Ас-Салам». Кирилл Буданов поблагодарил бойцов за мужество и передал для мечети сборники молитв.

Общество • 27 марта, 12:12 • 22797 просмотра

На переговорах в Джидде гуманитарный трек был не менее важным, чем трек безопасности

Андрей Ермак заявил, что вопрос обмена пленными – приоритет. Украина подчеркивает, что гуманитарный трек не менее важен, чем трек безопасности.

Война • 21 марта, 21:24 • 15220 просмотра

Telegram празднует первый миллиард активных пользователей

Telegram достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, обогнав многих конкурентов. Павел Дуров заявил о независимости и прибыльности мессенджера.

Новости Мира • 19 марта, 16:02 • 22007 просмотра

Буданов раскрыл, почему россии срочно нужна пауза в войне

россия достигла максимума производства военной продукции и тратит около 1 миллиарда долларов в день войны. В бюджете рф на 2025 год предусмотрено рекордные 32,5% на оборону.

Война • 10 марта, 14:28 • 20493 просмотра

Буданов поставил под сомнение достижение в этом году устойчивого мира

Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.

Война • 25 февраля, 14:08 • 48344 просмотра

Буданов о покушениях на его жизнь: это нормальная вещь, не надо это драматизировать

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что покушения на его жизнь являются нормальной вещью и не нуждаются в драматизации. За три года войны СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийства руководства Украины.

Война • 25 февраля, 13:55 • 25500 просмотра

Буданов объяснил, при каких условиях Польша может стать следующей целью для рф

Руководитель ГУР МО заявил, что россия стремится восстановить империю по образцу СССР со странами Варшавского договора, и следующими целями могут стать Польша, Чехия, Венгрия и Болгария.

Война • 25 февраля, 12:34 • 49300 просмотра

рф видит себя империей и не остановится в попытках достичь поглощения Украины - Буданов

Руководитель ГУР МО заявил, что россия видит себя империей и не остановится в попытках поглотить Украину. По его словам, рф нуждается в паузе для восстановления сил и дестабилизации ситуации в Украине.

Война • 25 февраля, 11:51 • 53695 просмотра

россия наращивает сотрудничество с Ираном и КНДР в поддержке войны против Украины - ISW

россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине. КНДР поставляет боеприпасы и планирует передать баллистические ракеты, а Иран помогает с производством дронов.

Война • 24 февраля, 05:15 • 26009 просмотра

В Киеве раздаются взрывы: ПВО уничтожает российские дроны

Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.

Война • 23 февраля, 21:15 • 99693 просмотра

Буданов рассказал, существует ли у кремля «дата завершения войны»

По словам руководителя ГУР дата завершения войны зависит от договоренностей всех сторон.

Война • 23 февраля, 14:23 • 23909 просмотра

рф планирует изготовить 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин в 2025 году - Иващенко

россия намерена произвести более 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра в 2025 году. Также планируется изготовление около 3 тысяч ракет большой дальности.

Война • 23 февраля, 14:15 • 19823 просмотра

КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта рф в боеприпасах - Буданов

Северная Корея начала масштабные поставки вооружения, включая 170-мм гаубицы и 240-мм РСЗО.

Война • 23 февраля, 14:02 • 22218 просмотра

Глава ГУР раскрыл темпы продвижения россиян на фронте

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что рф продолжает наступление, но не достигает поставленных целей. Ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на имеющиеся проблемы с обеих сторон.

Война • 23 февраля, 13:52 • 20173 просмотра

Высшее руководство рф осознало, какую страшную ошибку совершило в 2022 году, напав на Украину - Буданов

Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.

Война • 23 февраля, 13:47 • 69994 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.

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Накануне вторжения рф Буданов отмечал, что его могло бы сдержать увеличение помощи от США

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ноябре 2021 года предсказал планы российского вторжения. Он отмечал, что увеличение помощи от США могло бы сдержать нападение рф.

Война • 20 февраля, 13:33 • 24259 просмотра

«Покажите мне хоть одну страну в мире, где это бы сработало": Буданов о размещении миротворцев в Украине

Руководитель ГУР МО выразил сомнения относительно эффективности введения миротворческого контингента в Украину. Буданов также обсудил возможные форматы гарантий безопасности, отметив сложность вопроса НАТО.

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"Их цель четко сформулирована": Буданов объяснил слова Трампа об окончании войны

Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.

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"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о возможном прекращении огня в Украине до конца 2025 года. По его словам, для этого уже есть большинство необходимых составляющих, несмотря на противоположные позиции сторон.

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Европа объединена как никогда в поддержке Украины: Шмыгаль поговорил с Туском

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Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины

Правительство Южной Кореи заявило о готовности принять, захваченных в плен, северокорейских солдат. Среди пленных представителей КНДР уже есть желание получить статус беженца в Южной Корее.

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россия всегда пыталась и будет пытаться поссорить Польшу и Украину - Буданов

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил о попытках россии поссорить Украину и Польшу. Он отметил важность поддержки США и назвал украинскую армию крупнейшей в Европе.

Война • 19 февраля, 09:30 • 102779 просмотра

"Боевая эффективность значительно возросла": в ГУР рассказали об учениях военных из КНДР в России

Северокорейские военные быстро осваивают современное оружие и тактику в России. ГУР сообщает о значительном улучшении их боевой эффективности и возможном увеличении контингента.

Война • 19 февраля, 08:20 • 62442 просмотра

«Обмен разведданными и боевым опытом был бы взаимовыгодным": Буданов о сотрудничестве с Южной Кореей

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил об общих интересах Украины и Южной Кореи в противостоянии КНДР. Он отметил важность обмена разведданными и боевым опытом между странами.

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"Это сотрудничество представляет серьезную угрозу для международного сообщества": Буданов об отношениях РФ и Северной Кореи

Россия и Северная Корея усиливают военное сотрудничество в технологиях, науке и промышленности. рф помогла улучшить точность северокорейских ракет КН-23, что представляет угрозу для международной безопасности.

Война • 18 февраля, 11:38 • 23985 просмотра

Войска КНДР все еще действуют в составе ВС РФ, но имеют потери в 4000 солдат - Буданов

4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.

Война • 18 февраля, 11:04 • 26470 просмотра

Силы обороны закрепились и отбросили врага назад в районе суджи - военный

Украинские военные закрепились и отбросили врага назад в районе суджи на курщине. На этом участке фронта замечено небольшое количество северокорейских военных.

Война • 10 февраля, 13:04 • 31191 просмотра