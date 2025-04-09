Кирилл Буданов

Войска КНДР все еще действуют в составе ВС РФ, но имеют потери в 4000 солдат - Буданов

4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.