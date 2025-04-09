По словам руководителя ГУР, россия не будет значительно уменьшать численность армии после войны, поскольку это противоречит ее оборонной стратегии. После завершения боевых действий высвободится большой бюджет.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что во время войны не стоит открывать всю правду, поскольку сознание людей может быть не готово к жесткой реальности.
По инициативе ГУР Минобороны в Украине открыта первая мечеть для военнослужащих-мусульман «Ас-Салам». Кирилл Буданов поблагодарил бойцов за мужество и передал для мечети сборники молитв.
Андрей Ермак заявил, что вопрос обмена пленными – приоритет. Украина подчеркивает, что гуманитарный трек не менее важен, чем трек безопасности.
Telegram достиг отметки в 1 миллиард активных пользователей в месяц, обогнав многих конкурентов. Павел Дуров заявил о независимости и прибыльности мессенджера.
россия достигла максимума производства военной продукции и тратит около 1 миллиарда долларов в день войны. В бюджете рф на 2025 год предусмотрено рекордные 32,5% на оборону.
Руководитель ГУР считает возможным прекращение огня в 2025 году, но сомневается в достижении устойчивого мира. По его словам, стратегическая цель рф в отношении Украины остается неизменной.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что покушения на его жизнь являются нормальной вещью и не нуждаются в драматизации. За три года войны СБУ обнаружила 102 вражеские агентурные сети, которые планировали убийства руководства Украины.
Руководитель ГУР МО заявил, что россия стремится восстановить империю по образцу СССР со странами Варшавского договора, и следующими целями могут стать Польша, Чехия, Венгрия и Болгария.
Руководитель ГУР МО заявил, что россия видит себя империей и не остановится в попытках поглотить Украину. По его словам, рф нуждается в паузе для восстановления сил и дестабилизации ситуации в Украине.
россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине. КНДР поставляет боеприпасы и планирует передать баллистические ракеты, а Иран помогает с производством дронов.
Вечером 23 февраля в Киеве зафиксировано движение вражеских БПЛА и работу противовоздушной обороны. Дроны приближаются к центру города с юга и северо-востока.
По словам руководителя ГУР дата завершения войны зависит от договоренностей всех сторон.
россия намерена произвести более 7 млн артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра в 2025 году. Также планируется изготовление около 3 тысяч ракет большой дальности.
Северная Корея начала масштабные поставки вооружения, включая 170-мм гаубицы и 240-мм РСЗО.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что рф продолжает наступление, но не достигает поставленных целей. Ситуация на фронте остается под контролем, несмотря на имеющиеся проблемы с обеих сторон.
Начальник ГУР Буданов заявил, что руководство рф осознало ошибочность вторжения из-за ложных данных разведки. россия планировала захватить Киев за 3 дня, но их расчеты оказались ошибочными.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов ответил, ждать ли новой массированной атаки рф перед годовщиной вторжения. Как ранее сообщили в разведке, за неделю россия выпустила по Украине более 1150 дронов, 1400 авиабомб и 35 ракет.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в ноябре 2021 года предсказал планы российского вторжения. Он отмечал, что увеличение помощи от США могло бы сдержать нападение рф.
Руководитель ГУР МО выразил сомнения относительно эффективности введения миротворческого контингента в Украину. Буданов также обсудил возможные форматы гарантий безопасности, отметив сложность вопроса НАТО.
Руководитель ГУР объяснил, что цель Трампа - просто остановить войну, без определения победителя или побежденного. Буданов прогнозирует возможное прекращение огня до конца 2025 года.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил о возможном прекращении огня в Украине до конца 2025 года. По его словам, для этого уже есть большинство необходимых составляющих, несмотря на противоположные позиции сторон.
Премьер-министр Украины провел продуктивный разговор с главой правительства Польши Дональдом Туском. Обсудили военную логистику, евроинтеграцию и поддержку 16-го пакета санкций ЕС.
Правительство Южной Кореи заявило о готовности принять, захваченных в плен, северокорейских солдат. Среди пленных представителей КНДР уже есть желание получить статус беженца в Южной Корее.
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил о попытках россии поссорить Украину и Польшу. Он отметил важность поддержки США и назвал украинскую армию крупнейшей в Европе.
Северокорейские военные быстро осваивают современное оружие и тактику в России. ГУР сообщает о значительном улучшении их боевой эффективности и возможном увеличении контингента.
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил об общих интересах Украины и Южной Кореи в противостоянии КНДР. Он отметил важность обмена разведданными и боевым опытом между странами.
Россия и Северная Корея усиливают военное сотрудничество в технологиях, науке и промышленности. рф помогла улучшить точность северокорейских ракет КН-23, что представляет угрозу для международной безопасности.
4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.
Украинские военные закрепились и отбросили врага назад в районе суджи на курщине. На этом участке фронта замечено небольшое количество северокорейских военных.