В ближайшее время ожидается первый этап нового обмена пленными между россией и Украиной. Об этом во время мероприятия "Диалог ради единства" заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, сообщает Новини.LIVE, передает УНН.

Детали

Конец ноября, начало декабря. Это более-менее реальные даты, когда первые военнопленные должны вернуться - заявил он.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с российским омбудсменом яной лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен пленными, возвращение гражданских лиц и поиск пропавших без вести.