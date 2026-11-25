Танцовщица решила судиться с Тейлор Свифт из-за бренда — что разозлило певицу
Киев • УНН
Танцовщица Марен Вейд обвиняет Свифт в нарушении прав на бренд. Певица отрицает связь с Калифорнией и называет иск необоснованным.
Певица Тейлор Свифт окончательно устала от судебного иска, который против неё подала танцовщица из Лас-Вегаса из-за её последнего альбома, и теперь просит судью вмешаться в ситуацию, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.
В новых судебных документах певица резко отреагировала на очередную попытку танцовщицы Марен Вейд оставить рассмотрение дела в Калифорнии.
"Снова то же самое, — говорится в ходатайстве Тейлор. — Хватит это терпеть".
Тейлор утверждает, что не имеет никаких юридических связей с этим штатом. Марен же настаивает, что иск против Тейлор можно рассматривать в Калифорнии, поскольку певица часто там выступает — в частности, в октябре она участвовала в гала-вечере Музея киноакадемии (Academy Museum Gala), где исполнила песню из мультфильма "История игрушек 5".
На это Тейлор Свифт ответила, что сам факт её выступлений в Калифорнии не даёт оснований для подачи против неё иска в этом штате.
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Как ранее сообщал TMZ, в начале этого года Марен подала в суд на Тейлор, обвинив её в нарушении прав на товарный знак. Истица заявила, что поп-звезда присвоила её бренд — "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы"). Ранее Марен создала проект под названием "Confessions of a Showgirl" ("Исповедь танцовщицы"), включавший книгу и шоу.
Тейлор отвергла все обвинения в неправомерных действиях. Она заявила, что Марен просто использует её имя, чтобы привлечь внимание к своему "малоизвестному кабаре-шоу".
Певица назвала этот иск "безосновательным".
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