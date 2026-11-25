Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Певица Тейлор Свифт окончательно устала от судебного иска, который против неё подала танцовщица из Лас-Вегаса из-за её последнего альбома, и теперь просит судью вмешаться в ситуацию, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.

В новых судебных документах певица резко отреагировала на очередную попытку танцовщицы Марен Вейд оставить рассмотрение дела в Калифорнии.

"Снова то же самое, — говорится в ходатайстве Тейлор. — Хватит это терпеть".

Тейлор утверждает, что не имеет никаких юридических связей с этим штатом. Марен же настаивает, что иск против Тейлор можно рассматривать в Калифорнии, поскольку певица часто там выступает — в частности, в октябре она участвовала в гала-вечере Музея киноакадемии (Academy Museum Gala), где исполнила песню из мультфильма "История игрушек 5".

На это Тейлор Свифт ответила, что сам факт её выступлений в Калифорнии не даёт оснований для подачи против неё иска в этом штате.

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Как ранее сообщал TMZ, в начале этого года Марен подала в суд на Тейлор, обвинив её в нарушении прав на товарный знак. Истица заявила, что поп-звезда присвоила её бренд — "The Life of a Showgirl" ("Жизнь танцовщицы"). Ранее Марен создала проект под названием "Confessions of a Showgirl" ("Исповедь танцовщицы"), включавший книгу и шоу.

Тейлор отвергла все обвинения в неправомерных действиях. Она заявила, что Марен просто использует её имя, чтобы привлечь внимание к своему "малоизвестному кабаре-шоу".

Певица назвала этот иск "безосновательным".

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