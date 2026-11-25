Израильская партия "Яшар" (Yashar), которую возглавляет бывший военный командующий Гади Айзенкот, заявила 24 ноября, что согласилась подписать коалиционное соглашение с правой оппозиционной партией, стремясь сформировать правительство после выборов в прошлом месяце. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Партия "Яшар" сообщила, что Айзенкот встретился с Авигдором Либерманом, главой партии "Израиль — наш дом" (Israel Our Home), ранее во вторник, и после этого они договорились о соглашении, что стало первым подобным альянсом после выборов.

Израильский парламент был приведён к присяге 10 ноября без нового правительства после выборов 27 октября, которые лишили премьер-министра Беньямина Нетаньяху большинства, но не оставили другим очевидного пути к власти.

Президент Ицхак Герцог поручил Айзенкоту сформировать правительство, тогда как Нетаньяху остаётся исполняющим обязанности премьер-министра.

Правоцентристская партия "Ликуд" (Likud) Нетаньяху в союзе с ультраправыми и ультраортодоксальными партиями превзошла ожидания на выборах, но всё же потеряла большинство. Теперь она занимает 53 из 120 мест в Кнессете.

Центристско-правая партия "Яшар" Айзенкота и её партнёры по коалиции, включая Либермана, занимают лишь 48 мест. Но у них есть потенциальные союзники в лице партий, представляющих арабское меньшинство Израиля, которые занимают 19 мест и поддерживают Айзенкота в его ожесточённой оппозиции Нетаньяху.

Соглашение между Айзенкотом, чья партия получила 21 место в парламенте, и Либерманом, чья партия получила 7 мест, стало неожиданностью, поскольку Либерман открыто заявлял о своём несогласии с формированием правительства при поддержке арабских партий, а также с правительством национального единства с Нетаньяху.

Либерман также заявлял, что его главная цель — отстранить Нетаньяху от власти.

У Айзенкота есть время до 6 декабря, чтобы сформировать правительство в рамках 28-дневного мандата, но он может запросить продление на 14 дней. Если ему это не удастся, Нетаньяху получит шанс. Если никто не сможет сформировать правительство, в следующем году состоятся новые выборы.

Также продолжаются переговоры между Айзенкотом, некоторыми его партнёрами по "блоку перемен" и "Ликудом" о формировании правительства национального единства.

Левоцентристская партия "Демократы" (Democrats), получившая 8 мест в парламенте, отдельно заявила о приостановке переговоров с Айзенкотом в связи с прогрессом в его переговорах с партией "Ликуд" Нетаньяху о возможном правительстве национального единства и "учитывая тупик в переговорах по формированию "правительства перемен"".

Яир Голан, глава "Демократов", заявил, что предпочитает правительство без Нетаньяху, но с арабскими партиями.

Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство