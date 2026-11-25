Администрация Трампа без огласки отложила предложения об использовании деловых соглашений в качестве стимула для россии к прекращению войны в Украине после того, как кремль не проявил особого интереса к предложенным энергетическим и авиационным проектам. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что "корпоративные связи больше не являются основным аспектом позиции США в отношении россии", говорится в публикации со ссылкой на пятерых чиновников, осведомленных об изменении тактики.

Высокопоставленные российские и американские чиновники, включая Кушнера, провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам "Северный поток", по которым газ поставлялся в Германию до вторжения россии в Украину, сообщало Reuters в октябре.

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Кушнер, который пытался добиться прекращения огня между россией и Украиной и считает ведение бизнеса ключевым фактором для восстановления мира, также выдвигал послевоенные идеи, такие как инвестирование американских компаний в российские нефтяные проекты и предприятия по производству титана, как отмечает Reuters, говорится в сообщении FT.

Сначала российские чиновники позитивно отреагировали на предложения США, но с тех пор россия охладела к этой идее, настаивая на том, чтобы Украина отказалась от территории и пошла на другие уступки, которые Киев считает неприемлемыми, в обмен на мир, добавляется в сообщении FT.

"Было достаточно четко дано понять, что россияне не заинтересованы в подобных вещах", — сказал один из чиновников газете.

В октябре администрация Трампа временно отменила санкции США в отношении российского топлива, которые должны были лишить москву доходов от войны против Украины после того, как россия согласилась поставлять дизельное топливо на мировые рынки, пытаясь снизить цены на топливо.

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