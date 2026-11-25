Адміністрація Трампа без розголосу відклала пропозиції щодо використання ділових угод як стимулу для росії до припинення війни в Україні після того, як кремль не виявив особливого інтересу до запропонованих енергетичних та авіаційних проєктів. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер повідомили європейським чиновникам, що "корпоративні зв'язки більше не є основним аспектом позиції США щодо росії", йдеться у публікації з посиланням на п'ятьох чиновників, проінформованих про зміну тактики.

Високопоставлені російські та американські чиновники, включаючи Кушнера, провели переговори про залучення американського інвестора до газопроводів "Північний потік", які постачали газ до Німеччини до вторгнення росії в Україну, повідомляло Reuters у жовтні.

США та рф ведуть переговори про можливе відновлення "Північних потоків" - Reuters

Кушнер, який намагався досягти припинення вогню між росією та Україною та вважає ведення бізнесу ключовим фактором для відновлення миру, також висував повоєнні ідеї, такі як інвестування американських компаній у російські нафтові проєкти та підприємства з виробництва титану, як зазначає Reuters, ідеться у повідомленні FT.

Спочатку російські чиновники позитивно відреагували на пропозиції США, але з того часу росія охолола до цієї ідеї, наполягаючи на тому, щоб Україна відмовилася від території та зробила інші поступки, які Київ вважає неприйнятними, в обмін на мир, додається у повідомленні FT.

"Було досить чітко дано зрозуміти, що росіяни не зацікавлені в подібних речах", – сказав один із чиновників газеті.

У жовтні адміністрація Трампа тимчасово скасувала санкції США на російське паливо, які були покликані позбавити москву доходів від війни проти України після того, як росія погодилася постачати дизельне паливо на світові ринки, намагаючись знизити ціни на пальне.

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