Два танкери з російським дизельним паливом прибули до Бразилії, тоді як аналітики продовжують вказувати на те, що жодна із обіцяних російських партій в межах угоди між Вашингтоном та москвою не досягла США. Про це УНН пише з посиланням на The Maritime Executive.

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Шість тижнів тому адміністрація Трампа оголосила про угоду, яка обіцяла постачання російського дизельного палива до Сполучених Штатів та повернення на міжнародний ринок для компенсації дефіциту з Перської затоки. росія заявила, що нарощує виробництво і постачання після тимчасового призупинення міжнародних поставок дизельного палива і бензину у відповідь на ураження російських нафтопереробних заводах і нафтових терміналів.

Російські офіційні особи вказували на перше постачання до США, тоді як росли спекуляції з приводу обсягу дизельного палива, що експортується. Представники адміністрації Трампа обіцяли до 300 тисяч метричних тонн. Було виявлено кілька танкерів, група Greenpeace відстежувала до 11 суден одночасно. Деякі з них виявилися не завантаженими дизельним паливом, а інші один за одним зникали з поля зору, на тлі того, як ставало ясно, що вони не прямують до Сполучених Штатів.

Танкер Leruo (IMO 9385831) під прапором Сьєрра-Леоне, схоже, першим досяг пункту призначення - якірної стоянки Ітакоатіара в Бразилії, куди він прибув цього тижня. Цей танкер-продуктовоз водотоннажністю 46 000 тонн був завантажений у Приморську у рф. Сигнал AIS показує, що він знову в дорозі та рухається вздовж Амазонки до Мануса. Слідом іде танкер-продуктовоз Primorye (IMO 9236743) під російським прапором, який також досяг цієї якірної стоянки. Третій танкер-продуктовоз Beast (IMO 9290921) під прапором Сьєрра-Леоне також рухається вздовж південноамериканського узбережжя, і його сигнал AIS повідомляє: "Бразилія, для замовлень".

Передбачається, що на борту танкера Leruo знаходиться близько 40 000 тонн дизельного палива. На двох інших танкерах-продуктовозах є аналогічні вантажі дизельного палива.

Раніше висловлювалися припущення, що всі три танкери могли прямувати до США, але потім виникло невдоволення з приводу цих постачань. Хоча адміністрація і видала дозвіл, члени Конгресу США продовжували висловлювати протест і посилалися на потенційні юридичні проблеми, оскільки всі танкери працюють в умовах міжнародних санкцій. Губернатор Нью-Джерсі Мікі Шеррілл також опублікував лист, який попереджає операторів терміналів та паливні компанії про неприпустимість прийому вантажу через потенційні юридичні проблеми. Навіть без урахування потенційних юридичних проблем, будь-хто, хто займався торгівлею російським дизельним паливом, стикався з негативним розголосом та шкодою для своєї репутації.

Європейський Союз ввів санкції проти танкера-продуктовозу Leruo в липні 2025 року, за ним пішли Велика Британія у жовтні та інші країни.

Бразилія, утім, прийняла вантаж, вказує видання. Бразильська газета Gazeta do Povo наводить дані, що свідчать про те, що Бразилія підтримує багатомільярдний торговельний оборот із росією. За її даними, вартість російського енергоімпорту до Бразилії 2026 року становила 5 мільярдів реалів (840 мільйонів доларів США). Посилаючись на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря, газета повідомляє, що цього року Бразилія прийняла 28 суден із російського "тіньового флоту", всього 34 поставки російського дизельного палива. За їх оцінками, загальний обсяг імпорту становив 1,11 мільйона метричних тонн у межах загального обсягу імпорту з росії цього року у 4,3 мільйона метричних тонн.

Інші танкери, які, як передбачалося, прямували до Сполучених Штатів, натомість вирушили до пунктів призначення до Середземномор'я. Російський танкер-продуктовоз Talisman (IMO 9292060), який, наприклад, також згадувався в повідомленнях як прямуючий до Сполучених Штатів, був помічений біля берегів Єгипту, вказує видання.

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