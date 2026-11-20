Два танкера с российским дизельным топливом прибыли в Бразилию, тогда как аналитики продолжают указывать на то, что ни одна из обещанных российских партий в рамках сделки между Вашингтоном и Москвой не достигла США. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Maritime Executive.

Детали

Шесть недель назад администрация Трампа объявила о сделке, которая предусматривала поставки российского дизельного топлива в Соединённые Штаты и возвращение на международный рынок для компенсации дефицита из Персидского залива. Россия заявила, что наращивает производство и поставки после временной приостановки международных поставок дизельного топлива и бензина в ответ на поражение российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных терминалов.

Российские официальные лица указывали на первую поставку в США, тогда как росли спекуляции по поводу объёма экспортируемого дизельного топлива. Представители администрации Трампа обещали до 300 тысяч метрических тонн. Было обнаружено несколько танкеров, группа Greenpeace отслеживала до 11 судов одновременно. Некоторые из них оказались не загружены дизельным топливом, а другие один за другим исчезали из поля зрения на фоне того, как становилось ясно, что они не направляются в Соединённые Штаты.

Танкер Leruo (IMO 9385831) под флагом Сьерра-Леоне, по-видимому, первым достиг пункта назначения — якорной стоянки Итакоатиара в Бразилии, куда он прибыл на этой неделе. Этот танкер-продуктовоз водоизмещением 46 000 тонн был загружен в Приморске в РФ. Сигнал AIS показывает, что он снова находится в пути и движется вдоль Амазонки к Манаусу. Следом идёт танкер-продуктовоз Primorye (IMO 9236743) под российским флагом, который также достиг этой якорной стоянки. Третий танкер-продуктовоз Beast (IMO 9290921) под флагом Сьерра-Леоне также движется вдоль побережья Южной Америки, и его сигнал AIS сообщает: "Бразилия, для заказов".

Предполагается, что на борту танкера Leruo находится около 40 000 тонн дизельного топлива. На двух других танкерах-продуктовозах находятся аналогичные грузы дизельного топлива.

Ранее высказывались предположения, что все три танкера могли направляться в США, но затем возникло недовольство по поводу этих поставок. Хотя администрация и выдала разрешение, члены Конгресса США продолжали выражать протест и ссылались на потенциальные юридические проблемы, поскольку все танкеры работают в условиях международных санкций. Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл также опубликовала письмо, предупреждающее операторов терминалов и топливные компании о недопустимости приёма груза из-за потенциальных юридических проблем. Даже без учёта потенциальных юридических проблем любой, кто занимался торговлей российским дизельным топливом, сталкивался с негативной оглаской и ущербом для своей репутации.

Европейский союз ввёл санкции против танкера-продуктовоза Leruo в июле 2025 года, за ним последовали Великобритания в октябре и другие страны.

Бразилия, однако, приняла груз, указывает издание. Бразильская газета Gazeta do Povo приводит данные, свидетельствующие о том, что Бразилия поддерживает многомиллиардный торговый оборот с Россией. По её данным, стоимость российского энергоимпорта в Бразилию в 2026 году составила 5 миллиардов реалов (840 миллионов долларов США). Ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, газета сообщает, что в этом году Бразилия приняла 28 судов из российского "теневого флота", всего 34 поставки российского дизельного топлива. По их оценкам, общий объём импорта составил 1,11 миллиона метрических тонн в рамках общего объёма импорта из России в этом году — 4,3 миллиона метрических тонн.

Другие танкеры, которые, как предполагалось, направлялись в Соединённые Штаты, вместо этого отправились к пунктам назначения в Средиземноморье. Российский танкер-продуктовоз Talisman (IMO 9292060), который, например, также упоминался в сообщениях как направляющийся в Соединённые Штаты, был замечен у берегов Египта, указывает издание.

Танкер с российским дизельным топливом изменил курс у берегов США, не дойдя до Нью-Йорка — Bloomberg