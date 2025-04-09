Марин Ле Пен получила 4 года заключения и лишена права участвовать в выборах

Суд признал Марин Ле Пен виновной в хищении госсредств и приговорил к 4 годам тюрьмы, 2 из которых условно. Также её лишили права участвовать в выборах на 5 лет.