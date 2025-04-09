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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Марин Ле Пен

Французский политик (род. 1968)
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"Вызывает особое беспокойство": в Госдепе США прокомментировали приговор Ле Пен

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Марин Ле Пен признали виновной в хищении госсредств: детали дела

Лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признали виновной в хищении государственных средств. Также по делу проходят еще восемь евродепутатов.

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Марин Ле Пен грозит запрет на участие в выборах по уголовному делу

Французский суд рассматривает дело Марин Ле Пен о нецелевом использовании 3 млн евро из Европарламента. Ей грозит штраф, тюремное заключение и запрет баллотироваться на выборах.

Новости Мира • 31 марта, 06:42 • 9629 просмотра