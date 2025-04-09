В Париже тысячи сторонников Ле Пен вышли на протест после ее осуждения. Левые организовали контрдемонстрацию, лидер опасается, что
не сможет баллотироваться в 2027.
Президент Франции прокомментировал приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств. Он подчеркнул, что закон един для всех,
судебная власть независима.
Апелляционный суд Парижа рассмотрит апелляции на приговор Марин Ле Пен до лета 2026 года. Она приговорена к 4 годам тюрьмы и
запрету баллотироваться на выборах.
Представитель Госдепа США выразила обеспокоенность заключением Марин Ле Пен и напомнила о важности демократических ценностей. Лидера приговорили к 4 годам тюрьмы и запретили баллотироваться.
Американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку французскому правому лидеру Марин Ле Пен, которую приговорили к четырем годам тюремного заключения и запретили участвовать в выборах. Маск обвинил радикальных левых в злоупотреблении судебной системой.
Суд признал Марин Ле Пен виновной в хищении госсредств и приговорил к 4 годам тюрьмы, 2 из которых условно. Также её лишили права
участвовать в выборах на 5 лет.
Лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен признали виновной в хищении государственных средств. Также по
делу проходят еще восемь евродепутатов.
Французский суд рассматривает дело Марин Ле Пен о нецелевом использовании 3 млн евро из Европарламента. Ей грозит штраф, тюремное
заключение и запрет баллотироваться на выборах.