"россия не будет диктовать Франции условия": Ле Пен резко ответила путину
Киев • УНН
Марин Ле Пен назвала решение путина взять под контроль активы Nestlé и Auchan враждебным актом против французских компаний. Она заявила, что москва не будет диктовать политику Франции.
Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен резко раскритиковала россию после решения владимира путина взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают в россии, в частности Nestlé и Auchan. Об этом сообщает RTL, передаёт УНН.
Детали
Ле Пен осудила действия кремля и заявила, что россия не будет диктовать Франции, что ей делать, а также не сможет запугать Париж своими провокациями.
Ни одна провокация, ни одна тайная операция и никакие дестабилизирующие действия не смогут заставить Францию способствовать достижению россией своих военных целей в Украине
Решение российского диктатора она назвала "враждебным актом", который "непосредственно подрывает интересы и права французских компаний".
Напомним
Вице-президент "Национального объединения" Луи Алио пообещал прекратить помощь Киеву в случае победы Марин Ле Пен на выборах.