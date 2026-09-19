Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь

Американская модель Кендалл Дженнер опровергла многолетние слухи о том, что состояла в романтических отношениях с супермоделью Карой Делевинь. Об этом Дженнер заявила в трейлере нового сезона шоу «Семейство Кардашьян», сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Слухи о возможном романе Дженнер и Делевинь появились около 10 лет назад и с тех пор периодически распространялись в сети. В новом трейлере модели впервые напрямую обсудили эту тему.

Ходят слухи, что мы с Карой встречались, но это неправда – сказала Дженнер.

«Никогда не говори никогда»

В то же время модель пошутила, что не исключает такого развития событий в будущем.

Кстати, я ничего не имею против секса с Карой. Никогда не говори никогда, правда же? – сказала Дженнер, после чего Делевинь рассмеялась.

Полный разговор покажут в 8-м сезоне «Семейства Кардашьян», премьера которого запланирована на Hulu на 8 октября.

Ранее Дженнер также комментировала многолетние предположения относительно своей сексуальной ориентации. В январе она заявила, что если бы идентифицировала себя как лесбиянка, то, вероятно, уже открыто сказала бы об этом.

В то же время модель отмечала, что не хочет полностью исключать возможность отношений с женщиной в будущем.

Не думаю, что так будет, но я не закрываю дверь для жизненного опыта – сказала Дженнер.

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