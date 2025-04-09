Дональд Туск

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26726 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше назвали еще одну причину, почему не отправят военный контингент в Украину

Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.

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Польша анонсировала контракт с США на $2 млрд на поддержку Patriot

Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.

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Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, попал в скандал, прорекламировав собственную книгу под псевдонимом на телевидении. Он восхвалял себя, выдавая за другого человека.

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ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, отвергает просьбу путина по SWIFT для банков - EUobserver

ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.

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Все согласились, что нужно поддерживать максимально хорошие отношения с США: премьер Польши о саммите в Париже

На саммите в Париже лидеры ЕС договорились о поддержке Украины и важности санкций против россии. Также отметили необходимость хороших отношений с США.

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Туск на встрече с Рютте: НАТО должно быть готово ответить на любой исход переговоров США и рф

Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Польши Дональд Туск подчеркнули важность коллективной обороны Альянса. Туск отметил важность готовности НАТО и Польши реагировать на любые итоги мирных переговоров между США и россией. Он добавил, что любое урегулирование должно гарантировать суверенитет Украины.

Война • 26 марта, 12:26 • 29883 просмотра

Политика Трампа на фоне его "поворота в сторону москвы" подталкивает союзников к мыслям о собственном ядерном щите - FT

Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.

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Туск проверил, как охраняется граница Польши с Беларусью

Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.

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Польша приостанавливает прием новых просителей убежища со стороны границы с Белоруссией

Правительство Польши приостановит защиту новых просителей убежища, которые пересекают границу с Белоруссией. В последнее время миграционное давление с белорусской стороны усилилось.

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Польша приобрела для Украины более 24 тыс. систем Starlink

В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.

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Польша усиливает кибербезопасность перед выборами

Польша ведет переговоры с соцсетями для защиты от кибератак на выборах. Правительство сотрудничает с Meta, Alphabet и Microsoft для прекращения попыток дезинформации.

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Польша и страны Балтии хотят выйти из договора, запрещающего противопехотные мины

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Поджоги в Вильнюсе и Варшаве организовала российская разведка – вывод прокуратуры Литвы

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Италия попала в пятерку стран, которые способствуют “демократической рецессии” в Европе - отчет

Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.

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"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.

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Турция должна взять на себя максимально возможную ответственность в мирном процессе - Туск

Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.

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Эрдоган приветствует перемирие Украины и надеется, что москва отреагирует "конструктивно"

Президент Турции назвал новость о перемирии Украины позитивной, выразив надежду на конструктивный ответ москвы. Турция предлагает площадку для мирных переговоров.

Война • 12 марта, 18:15 • 17850 просмотра

Туск сообщил, что Польша и Турция заинтересованы в стабилизации ситуации в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна вместе с Турцией стремятся обеспечить длительный мир в Украине. Турция может сыграть главную роль в обеспечении стабильности.

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Европа готова помочь достичь справедливого и прочного мира - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности Европы помочь достичь справедливого и прочного мира. Его заявление последовало после переговоров между США и Украиной в Джидде.

Война • 11 марта, 20:45 • 13480 просмотра

Польша готовит мощный военный резерв: что планирует Туск до 2027 года

Польша планирует подготовить 100 тысяч военных резервистов до 2027 года. Программа будет доступна для всех заинтересованных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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"Не упустите этот шанс": Туск обратился к американцам и украинцам на фоне встречи в Джидде

Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упускать шанс во время встречи в Джидде. Он отметил, что весь мир наблюдает за этим событием.

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Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины

Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.

политика • 10 марта, 11:12 • 21416 просмотра

Туск о ночной атаке рф на Украину: так бывает, когда умиротворяют варваров

Польский премьер прокомментировал масштабную атаку рф на Украину, в результате которой погибли 11 человек. россия выпустила 145 дронов и 3 ракеты по 5 областям Украины.

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Туск просит Польшу пересмотреть участие в Оттавской и Дублинской конвенциях из-за кассетных боеприпасов

Премьер Польши Дональд Туск поручил Минобороны рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций. Это касается использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.

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Туск указал на "глубокую коррекцию" в политике США по поводу войны рф против Украины: Польше следует сделать выводы

Премьер-министр Польши заявил о изменении американской политики в отношении войны в Украине. По его словам, вероятность предоставления жестких гарантий безопасности от США стала ниже.

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Туск верит в продолжение поддержки со стороны разведки США для Украины

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Туск: Европа способна выиграть любое противостояние против россии, и рф проиграет гонку вооружений

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа способна выиграть любое противостояние с Россией. По его словам, защита восточной границы ЕС стала безусловным приоритетом.

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Туск о приостановке помощи США Украине: Польша подтверждает заявления американской стороны

Премьер Польши Туск подтвердил приостановку американской помощи Украине на основе полученных отчетов. Польское правительство планирует выделить 30 миллиардов злотых на оборону и готовится к чрезвычайным решениям.

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