Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.
Польша планирует подписать соглашение с США на 2 миллиарда долларов для материально-технической поддержки систем Patriot. Это укрепит противовоздушную оборону страны.
Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, попал в скандал, прорекламировав собственную книгу под псевдонимом на телевидении. Он восхвалял себя, выдавая за другого человека.
ЕС работает над 17-м пакетом санкций против россии, несмотря на требования москвы о возвращении одного из ее банков в SWIFT в обмен на частичное прекращение огня. Лидеры ЕС исключают ослабление санкций.
На саммите в Париже лидеры ЕС договорились о поддержке Украины и важности санкций против россии. Также отметили необходимость хороших отношений с США.
Генсек НАТО Марк Рютте и премьер Польши Дональд Туск подчеркнули важность коллективной обороны Альянса. Туск отметил важность готовности НАТО и Польши реагировать на любые итоги мирных переговоров между США и россией. Он добавил, что любое урегулирование должно гарантировать суверенитет Украины.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.
Правительство Польши приостановит защиту новых просителей убежища, которые пересекают границу с Белоруссией. В последнее время миграционное давление с белорусской стороны усилилось.
В 2022-2024 годах Польша выделила 77 млн евро на закупку для Украины 24 560 терминалов Starlink. Средства пошли не только на закупку, но и на ежемесячную оплату их работы.
Польша ведет переговоры с соцсетями для защиты от кибератак на выборах. Правительство сотрудничает с Meta, Alphabet и Microsoft для прекращения попыток дезинформации.
Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции из-за угроз со стороны россии и беларуси. Это должно предоставить больше возможностей для обороны восточного фланга НАТО.
Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. К преступлениям причастны несовершеннолетние граждане Украины, завербованные за деньги.
Италия вошла в пятерку стран, формирующих "упадок" верховенства права в Европе. Также определенное беспокойство создает влияние правительственных решений в Словакии и Хорватии, кроме того, не застрахованы от проблем в контексте “демократической рецессии” - Румыния, Франция и Германия.
Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.
Премьер Польши Дональд Туск выразил надежду, что Турция внесет вклад в мирный процесс в Украине. Он отметил, что роль Анкары может стать решающей в обеспечении стабильности в регионе.
Президент Турции назвал новость о перемирии Украины позитивной, выразив надежду на конструктивный ответ москвы. Турция предлагает площадку для мирных переговоров.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна вместе с Турцией стремятся обеспечить длительный мир в Украине. Турция может сыграть главную роль в обеспечении стабильности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности Европы помочь достичь справедливого и прочного мира. Его заявление последовало после переговоров между США и Украиной в Джидде.
Польша планирует подготовить 100 тысяч военных резервистов до 2027 года. Программа будет доступна для всех заинтересованных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Дональд Туск призвал американцев и украинцев не упускать шанс во время встречи в Джидде. Он отметил, что весь мир наблюдает за этим событием.
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Польский премьер прокомментировал масштабную атаку рф на Украину, в результате которой погибли 11 человек. россия выпустила 145 дронов и 3 ракеты по 5 областям Украины.
Премьер Польши Дональд Туск поручил Минобороны рассмотреть возможность выхода из Оттавской и Дублинской конвенций. Это касается использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов.
Премьер-министр Польши заявил о изменении американской политики в отношении войны в Украине. По его словам, вероятность предоставления жестких гарантий безопасности от США стала ниже.
Премьер Польши Дональд Туск предполагает, что приостановление обмена разведданными между США и Украиной может быть тактикой переговоров. Он верит в продолжение поддержки, но призывает ЕС развивать собственные возможности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа способна выиграть любое противостояние с Россией. По его словам, защита восточной границы ЕС стала безусловным приоритетом.
Премьер Польши Туск подтвердил приостановку американской помощи Украине на основе полученных отчетов. Польское правительство планирует выделить 30 миллиардов злотых на оборону и готовится к чрезвычайным решениям.