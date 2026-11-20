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В пятницу, 20 ноября, во время атаки россии на Украину было нарушено воздушное пространство Польши. Власти анализируют сообщения о падении предметов в трех местах в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Одно из них находится возле Молодича в Ярославском повете на юго-востоке Польши. Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

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Польская полиция расследует сообщения об обгоревших и разорванных металлических предметах, лежащих в земле возле воронки шириной несколько десятков метров недалеко от населенного пункта Молодыч в Ярославском повете Подкарпатского воеводства, как узнал репортер RMF FM.

Свидетель утверждает, что нашел обломки в поле в трех километрах от зданий. Власти отреагировали на происшествие.

Территория вокруг Молодича — еще одно место, где мог упасть один из предметов. Ранее обломки были найдены в населенном пункте Новый Липовец в Билгорайском повете Люблинского воеводства на востоке Польши, пишет издание.

Экстренные службы обнаружили обломки летательного объекта, который упал на землю в Билгорайском повете Люблинского воеводства, возле городов Новый Липовец и Хмелек. Подполковник Яцек Горышевский, пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщил RMF FM, что расследуются и другие инциденты.

Службы также ищут еще один летательный объект, который, как считается, упал и взорвался возле населенного пункта Рудник-над-Сяном в Подкарпатском воеводстве.

По данным очевидцев, в Любачувском повете Подкарпатского воеводства был слышен взрыв, в небе было видно свечение, а дома тряслись.

Влияние на транспорт

Угроза авиаудара на востоке Польши также привела к первой эвакуации диспетчерской вышки в аэропорту Жешув-Ясенка в пятницу утром, о чем объявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

Также из-за нарушения польского воздушного пространства в пятницу железнодорожное движение было приостановлено по всему Подкарпатскому воеводству до 7:33 утра по местному времени, сообщил министр инфраструктуры Дариуш Климчак. Ситуация вернулась к норме, поезда сначала возобновили движение по одной линии.

Реакция властей

"Из-за нарушения польского воздушного пространства я созвал совещание с участием министров, представителей Вооруженных сил Польши и руководителей служб", — указал в X премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Президента Республики Польша Кароля Навроцкого постоянно информируют о нарушении польского воздушного пространства", — также заявил в публикации на платформе X глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецький.

Неопознанный объект упал на востоке Польши во время атаки рф на Украину - Туск отреагировал