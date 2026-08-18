$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
09:59 • 11188 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 8504 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 11576 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 12450 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 15527 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 16612 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
05:03 • 26452 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35117 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18473 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
18 августа, 03:47 • 16149 просмотра
Торговые переговоры США и Канады затормозились из-за пошлин на автомобили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярные новости
Эдриен Броуди и Шон Пенн сыграют в фильме об украинских водолазах и подрыве «Северного потока»18 августа, 01:39 • 11006 просмотра
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 12086 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 11763 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 16414 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 13725 просмотра
публикации
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 11147 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 63621 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 60912 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 60712 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 107880 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синегубов
Ярослав Железняк
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Китай
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 46643 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 53422 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 61212 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 59358 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 88328 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть
ТегиДругое

Взрывы

Физико-химический процесс, вызывающий разрушение
Взрыв — внезапный и быстрый физический или физико-химический процесс, при котором происходит мощное выделение энергии в ограниченном объеме. Внезапный рост давления вызывает ударную волну, которая в твердой среде приводит к разрушениям. Взрывы делятся на физические (к которым относятся электромагнитные, кинетические, вулканические взрывы и взрывы емкостей от внутреннего давления), химические и ядерные. Потенциал взрывов используется не только в целях разрушения, но и, например, для тушения пожаров, сварки определенных материалов и добычи полезных ископаемых.
Новости по теме
"Обязательно ответим" - Зеленский отреагировал на ракетную атаку рф на оживлённый перекрёсток в Печенегах и показал последствияPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по оживлённому перекрёстку в Печенегах Харьковской области, в результате которой погибли 10 человек. Он пообещал обязательный ответ на этот удар.

Война в Украине • 08:05 • 2360 просмотра
Враг атаковал Киевскую область, есть повреждения складов

Ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом, пострадавших нет.

Война в Украине • 06:09 • 3874 просмотра
В Севастополе зафиксировали пожар на складах военной техники и аэродромеPhoto

Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников возникли пожары на складах военной техники в Алсу и возле аэродрома «Кировское». Возгорания обнаружили на спутниковых снимках, данные о повреждениях пока отсутствуют.

Война в Украине • 04:59 • 3368 просмотра
Эксклюзив
Россия с начала войны уничтожила 14 стадионов в УкраинеPhotoVideo

С начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или разрушили 88 стадионов в Украине, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб спортивной инфраструктуре оценивается в 4 миллиарда долларов.

Общество • 17 августа, 16:23 • 27726 просмотра
Российский дрон "Бандероль" залетел в МолдовуVideo

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российский дрон "Бандероль" из Одесской области пересёк границу с Молдовой. В районе Талмазы произошёл взрыв, загорелась растительность, жертв нет.

Война в Украине • 17 августа, 15:50 • 7826 просмотра
Катастрофа Су-24М на Хмельниччине: специалисты расшифровали бортовой самописец, причиной повреждения самолёта могла стать птица

Специалисты завершили расшифровку бортового самописца Су-24М, который разбился на Хмельниччине. По данным, отказали элементы системы управления на левом крыле, окончательные выводы будут сделаны после экспертиз.

Война в Украине • 17 августа, 12:51 • 21184 просмотра
россия атаковала шахту в Днепропетровской области, есть погибший и раненый

Враг ударил по Богдановской громаде Павлоградского района, возник пожар. Погиб 52-летний мужчина, ещё один 47-летний получил ранения.

Война в Украине • 17 августа, 11:21 • 3346 просмотра
Силы обороны поразили базу дронов и станцию "Орион" оккупантов в Крыму - Генштаб

В ночь на 17 августа ВСУ нанесли удары по военным объектам рф. Поражены место хранения БПЛА в Гвардейском, станция «Орион» в Новофёдоровке и ретрансляторы.

Война в Украине • 17 августа, 10:53 • 13653 просмотра
В Измаиле задержали агентку рф за подготовку серии терактов с бомбами с гайками

Контрразведчики СБУ предотвратили серию терактов в Одесской области, задержав 27-летнюю агентку рф. Женщина по заданию врага изготовила три взрывных устройства и планировала взорвать автомобили Сил обороны.

Война в Украине • 17 августа, 07:12 • 3768 просмотра
рф атаковала Полтавскую область баллистическими ракетами и дронами, задело три предприятияPhoto

В результате атаки рф на Полтавскую область пострадали три промышленных предприятия в двух районах. Жертв и пострадавших нет, пожары ликвидированы.

Война в Украине • 17 августа, 05:52 • 3276 просмотра
Офис и часть складов издательства "Лаборатория" повреждены во время атаки рф на КиевPhoto

Сегодня в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной, команда не пострадала.

Война в Украине • 16 августа, 16:11 • 5118 просмотра
Кривой Рог под атакой "шахедов"

Вражеские дроны атакуют Кривой Рог, город снова под ударом «шахедов». Начата аварийно-спасательная операция, в воздухе всё ещё находятся БПЛА.

Война в Украине • 16 августа, 15:18 • 3974 просмотра
Атака рф на Киев повредила офис издательства "Наш Формат" и уничтожила книжный рынок "Петровка"Photo

В результате ночной атаки рф пострадал офис "Наш Формат" возле станции метро "Почайна". Издательство не открывает сбор средств, призывая поддержать его покупкой книг. Также россияне уничтожили крупнейший книжный рынок "Петровка".

Общество • 16 августа, 14:43 • 6724 просмотра
Количество пострадавших в пригороде Одессы в результате атаки рф возросло до пяти — ОВА

В результате атаки рф на пригород Одессы пострадали пять человек, четверо госпитализированы. Два жилых дома разрушены, продолжается ликвидация последствий.

Война в Украине • 16 августа, 14:37 • 3360 просмотра
В Краматорске из-под завалов извлекли тело мужчины после авиаудара рфPhotoVideo

Спасатели завершили поисковые работы на месте разрушенного дома в Краматорске, обнаружив тело мужчины 1966 года рождения. Разобрано 107 тонн конструкций.

Общество • 16 августа, 10:55 • 12277 просмотра
Испанский F-18 сбил неизвестный дрон над Румынией

Ночью 16 августа испанский истребитель F-18 сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. Обломки упали в безлюдной местности жудеца Галац.

Новости Мира • 16 августа, 09:12 • 12496 просмотра
Оккупанты убили 1 жителя Донетчины за сутки, еще 6 ранены - ОВАPhoto

15 августа российские войска убили одного человека в Райгородке на Донетчине. Еще шесть человек в области получили ранения за эти сутки.

Общество • 16 августа, 06:55 • 11213 просмотра
Еще один склад Wildberries и логистический комплекс в Московской области оказались под ударом — СМИVideo

В Московской области РФ под ударом оказались склад Wildberries в Коледино и логистический комплекс «Северное Домодедово». Власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.

Новости Мира • 16 августа, 04:31 • 19590 просмотра
Ночная атака на Кривой Рог: один человек погиб, шестеро ранены

В результате ночной атаки врага на Кривой Рог погиб один человек, количество раненых возросло до шести. Россияне атаковали два промышленных предприятия, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Общество • 16 августа, 02:02 • 30845 просмотра
Удар по Киеву: один человек пострадал, падение обломков и пожары в двух районах

В результате ночной баллистической атаки на Киев пострадал один человек. В Оболонском и Голосеевском районах произошли пожары из-за падения обломков.

Война в Украине • 16 августа, 01:30 • 15852 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения

В ночь на 16 августа Киев подвергся воздушной атаке. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.

Война в Украине • 16 августа, 00:21 • 33636 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия

В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.

Война в Украине • 15 августа, 23:46 • 24050 просмотра
"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"Video

Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.

Общество • 15 августа, 20:59 • 10916 просмотра
российский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в Запорожском районе, ранен мужчина

Вечером 15 августа российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Гризном, Запорожский район. Повреждены ангары с техникой, возник пожар, 61-летний мужчина получил ранения.

Общество • 15 августа, 20:40 • 5028 просмотра
Австралия выплатит до 6000 долларов за сдачу оружия после массовой стрельбы

В Новом Южном Уэльсе запущена программа выкупа оружия с компенсацией до 10 000 австралийских долларов. Это произошло после массовой стрельбы на пляже Бонди, в результате которой погибли 15 человек.

Новости Мира • 15 августа, 19:00 • 4594 просмотра
Во Франции задержали почти 500 человек по подозрению в поджогах

Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.

Новости Мира • 15 августа, 18:40 • 4874 просмотра
Оккупанты ударили дроном по жилому дому в Херсонской области, там погиб мужчина

Днём 15 августа российские войска атаковали беспилотником жилой дом в Новодмитровке в Херсонской области. В результате удара погиб 49-летний мужчина.

Война в Украине • 15 августа, 17:41 • 4251 просмотра
В Днепропетровской области из-за российских атак пострадали 17 человек, среди них ребёнокPhoto

Российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик.

Война в Украине • 15 августа, 17:37 • 3694 просмотра
Пять человек получили ранения во время стрельбы в Университете штата Вирджиния

Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.

Новости Мира • 15 августа, 15:25 • 3406 просмотра
россияне атаковали гражданские автомобили в Херсонской области, пятеро человек получили ранения

российские войска 15 августа атаковали Херсонскую область артиллерией и дронами, поразив гражданские автомобили возле села Сагайдачное. Пять человек получили ранения, прокуратура начала расследование.

Война в Украине • 15 августа, 15:03 • 3163 просмотра