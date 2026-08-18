Взрывы
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по оживлённому перекрёстку в Печенегах Харьковской области, в результате которой погибли 10 человек. Он пообещал обязательный ответ на этот удар.
Ночью враг атаковал гражданскую инфраструктуру Киевской области. В Броварском районе повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом, пострадавших нет.
Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников возникли пожары на складах военной техники в Алсу и возле аэродрома «Кировское». Возгорания обнаружили на спутниковых снимках, данные о повреждениях пока отсутствуют.
С начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или разрушили 88 стадионов в Украине, из которых 14 уничтожены полностью. Прямой ущерб спортивной инфраструктуре оценивается в 4 миллиарда долларов.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что российский дрон "Бандероль" из Одесской области пересёк границу с Молдовой. В районе Талмазы произошёл взрыв, загорелась растительность, жертв нет.
Специалисты завершили расшифровку бортового самописца Су-24М, который разбился на Хмельниччине. По данным, отказали элементы системы управления на левом крыле, окончательные выводы будут сделаны после экспертиз.
Враг ударил по Богдановской громаде Павлоградского района, возник пожар. Погиб 52-летний мужчина, ещё один 47-летний получил ранения.
В ночь на 17 августа ВСУ нанесли удары по военным объектам рф. Поражены место хранения БПЛА в Гвардейском, станция «Орион» в Новофёдоровке и ретрансляторы.
Контрразведчики СБУ предотвратили серию терактов в Одесской области, задержав 27-летнюю агентку рф. Женщина по заданию врага изготовила три взрывных устройства и планировала взорвать автомобили Сил обороны.
В результате атаки рф на Полтавскую область пострадали три промышленных предприятия в двух районах. Жертв и пострадавших нет, пожары ликвидированы.
Сегодня в результате российской атаки на Киев были повреждены офис и часть складов "Лаборатории" на Почайной, команда не пострадала.
Вражеские дроны атакуют Кривой Рог, город снова под ударом «шахедов». Начата аварийно-спасательная операция, в воздухе всё ещё находятся БПЛА.
В результате ночной атаки рф пострадал офис "Наш Формат" возле станции метро "Почайна". Издательство не открывает сбор средств, призывая поддержать его покупкой книг. Также россияне уничтожили крупнейший книжный рынок "Петровка".
В результате атаки рф на пригород Одессы пострадали пять человек, четверо госпитализированы. Два жилых дома разрушены, продолжается ликвидация последствий.
Спасатели завершили поисковые работы на месте разрушенного дома в Краматорске, обнаружив тело мужчины 1966 года рождения. Разобрано 107 тонн конструкций.
Ночью 16 августа испанский истребитель F-18 сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы. Обломки упали в безлюдной местности жудеца Галац.
15 августа российские войска убили одного человека в Райгородке на Донетчине. Еще шесть человек в области получили ранения за эти сутки.
В Московской области РФ под ударом оказались склад Wildberries в Коледино и логистический комплекс «Северное Домодедово». Власти РФ пока не отреагировали на сообщения об атаке.
В результате ночной атаки врага на Кривой Рог погиб один человек, количество раненых возросло до шести. Россияне атаковали два промышленных предприятия, пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
В результате ночной баллистической атаки на Киев пострадал один человек. В Оболонском и Голосеевском районах произошли пожары из-за падения обломков.
В ночь на 16 августа Киев подвергся воздушной атаке. В Оболонском районе произошло возгорание нежилого помещения.
В ночь на 16 августа российские войска осуществили комбинированную атаку на Кривой Рог, поразив два промышленных объекта. Спасатели ликвидируют пожар, информация о пострадавших уточняется.
Во временно оккупированном Донецке вечером 15 августа произошёл масштабный пожар в ТЦ "Галактика". Возгорание произошло после атаки дронов.
Вечером 15 августа российский беспилотник ударил по территории фермерского хозяйства в Гризном, Запорожский район. Повреждены ангары с техникой, возник пожар, 61-летний мужчина получил ранения.
В Новом Южном Уэльсе запущена программа выкупа оружия с компенсацией до 10 000 австралийских долларов. Это произошло после массовой стрельбы на пляже Бонди, в результате которой погибли 15 человек.
Во Франции с начала лета задержали 474 человека, подозреваемых в умышленных или случайных поджогах. Пожары также охватили Хорватию, Германию, Грецию и Испанию.
Днём 15 августа российские войска атаковали беспилотником жилой дом в Новодмитровке в Херсонской области. В результате удара погиб 49-летний мужчина.
Российские войска более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летний мальчик.
Утром 15 августа возле общежитий Университета штата Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пять человек получили ранения. Полиция разыскивает нескольких подозреваемых, состояние одного из пострадавших критическое.
российские войска 15 августа атаковали Херсонскую область артиллерией и дронами, поразив гражданские автомобили возле села Сагайдачное. Пять человек получили ранения, прокуратура начала расследование.