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Сразу несколько дронов пролетели над территорией Молдовы

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Молдавские пограничники зафиксировали как минимум три дрона возле границы с Одесской областью. В Украине обнаружили место взрыва и обломки.

Сразу несколько дронов пролетели над территорией Молдовы

В субботу, 19 сентября, молдавские пограничники зафиксировали несколько дронов вблизи границы с Одесской областью. По меньшей мере три аппарата пролетели над территорией Молдовы. Об этом сообщает Пограничная полиция Молдовы, передает УНН

Детали 

Утром 19 сентября 2026 года патрули Пограничной полиции сообщили о пролете над воздушным пространством Республики Молдова нескольких неизвестных летательных аппаратов в зоне ответственности Восточного регионального управления

- говорится в сообщении. 

Около 4 часов утра в районе населенного пункта Капланы были замечены несколько неизвестных летательных аппаратов. Два из них пролетели над воздушным пространством Республики Молдова в направлении Оланешты–Чистоводное. В то же время еще один летательный аппарат был замечен над поселком Капланы: он двигался со стороны Крокмаза и впоследствии покинул воздушное пространство Республики Молдова в направлении Капланы–Крутояровка.

В 5:19 украинская сторона сообщила Пограничной полиции, что примерно в 1,5–2 км от государственной границы, в направлении за пределами населенного пункта Троицкое, было замечено падение объекта, после чего он загорелся. 

Позже пограничники уточнили, что в результате совместных поисково-проверочных мероприятий, проведенных в районе населенного пункта Троицкое пограничными органами Молдовы и Украины, на территории Республики Молдова не было обнаружено обломков или места возможного взрыва.

В то же время украинская сторона сообщила, что на территории Украины, примерно в 1,2 км от линии государственной границы, было обнаружено место взрыва, а также неидентифицированные обломки.

Напомним 

Единственный аэропорт Люксембурга постепенно возобновляет работу после обнаружения дронов над ним в пятницу, 18 сентября. 

Павел Башинский

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