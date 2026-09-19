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Что празднуют 19 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 8924 просмотра

В Украине отмечают Дни изобретателя и фармацевтического работника. В мире отмечают День смайлика и независимость Сент-Китса и Невиса.

Что празднуют 19 сентября в Украине и мире

19 сентября в Украине отмечают День изобретателя и рационализатора и День фармацевтического работника, в мире празднуют День рождения цифрового смайлика и День независимости Сент-Китса и Невиса, а в церковном календаре по новому стилю чтят святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пишет УНН.

День изобретателя и рационализатора Украины

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1994 году и отмечаемый ежегодно в третью субботу сентября.

Событие чествует украинских ученых, инженеров, конструкторов и новаторов, чьи технические разработки, патентованные изобретения и рационализаторские предложения двигают вперед отечественную промышленность, оборонно-промышленный комплекс, медицину и IT-сектор.

День фармацевтического работника Украины

Официальный профессиональный праздник, учрежденный Указом Президента Украины в 1999 году, который также приходится на третью субботу сентября.

Праздник посвящен представителям фармацевтической отрасли — провизорам, фармацевтам, ученым, разработчикам лекарств и производителям медикаментов, которые обеспечивают медицинскую безопасность страны, разработку инновационных препаратов и бесперебойные поставки жизненно необходимых средств.

День рождения цифрового смайлика (Smiley Face / Emoticon Birthday)

Неофициальный международный праздник, посвященный событию 19 сентября 1982 года, когда профессор Университета Карнеги—Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать последовательность символов :-) для обозначения шуточных сообщений на электронной доске объявлений.

Этот простой символ стал текстовым родоначальником современной культуры эмодзи и цифрового выражения эмоций в сетевом общении.

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Всемирный день донора костного мозга (World Bone Marrow Donor Day)

Глобальная медицинская дата под эгидой Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA), которая отмечается в третью субботу сентября.

Она призвана выразить благодарность миллионам добровольных доноров и повысить осведомленность общества о важности пополнения реестров доноров гемопоэтических стволовых клеток для спасения больных лейкемией и другими тяжелыми гематологическими заболеваниями.

Международный день «Говори как пират» (International Talk Like a Pirate Day)

Неофициальный пародийный праздник, придуманный в 1995 году американцами Джоном Бауэром и Марком Саммерсом.

В этот день поклонники пиратской тематики и популярной культуры по всему миру общаются на сленге морских разбойников XVII–XVIII веков, используют характерные возгласы и надевают тематические костюмы.

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День независимости Сент-Китса и Невиса

Главный национальный праздник карибского островного государства, учрежденный в память о провозглашении полной независимости от Великобритании 19 сентября 1983 года. Страна обрела суверенитет в статусе федеративной конституционной монархии в составе Британского Содружества.

День памяти святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за христианскую веру в Антиохии в III веке во время преследований императора Проба.

Также в этот день вспоминают преподобного Алексия Голосеевского (Шепелева) — известного киевского старца и подвижника XIX–XX веков, прославившегося даром прозорливости и молитвенной помощи.

По старому календарю верующие отмечают Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах) — один из наиболее известных народно-религиозных праздников, известный как Михайлово чудо.

По преданиям, в IV веке во Фригии архангел Михаил явился возле храма и ударом жезла расколол скалу, направив в расщелину две горные реки, которые язычники пустили, чтобы затопить святыню.

Также в этот день вспоминают святых мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

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Александра Месенко

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