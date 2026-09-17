Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семье

Бывший президент США Барак Обама сообщил о смерти семейной собаки Санни, которая была с семьёй в течение 13 лет и жила с ними ещё в Белом доме. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

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Португальская водяная собака Санни умерла 14 сентября в возрасте 13 лет. Обама опубликовал фотографии любимицы и признался, что семье будет её очень не хватать.

Что касается нашей семьи, она была практически идеальной, и в течение 13 лет она была рядом с нами — всегда верная, всегда милая, всегда готовая к приключениям — написал Обама.

Санни жила с семьёй в Белом доме

Обамы взяли Санни в начале второго президентского срока Барака Обамы. Она стала второй собакой семьи после Бо, который появился у них в 2009 году и умер в 2021 году.

По словам Обамы, Санни отличалась чрезвычайной энергичностью, бегала по Южной лужайке Белого дома и любила проводить время с его дочерьми Малией и Сашей.

Бывший президент также вспомнил, что Санни была очень привязана к Бо и особенно заботилась о нём, когда он состарился. После смерти собаки Обама написал, что представляет её снова вместе со «старшим братом».

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